Lula - Oliver Stone, Rob Wilson - critique

Résumé : Portrait intime et évocateur de l’une des personnalités politiques les plus influentes et populaires au monde, LULA explore l’ascension, la chute et le retour triomphal d’un dirigeant hors norme, Luiz Inácio « Lula » da Silva. Ce film revient également, immergé, dans son extraordinaire épopée de 2022 qui le mènera, une nouvelle fois, jusqu’à la présidence du Brésil après dix-neuf mois passés en prison.

Critique : Oliver Stone est l’un des réalisateurs et documentaristes les plus prolixes d’aujourd’hui. Son goût de la démesure l’entraîne à faire des films assez gigantesques, et plutôt tape-à-l’œil. Avec Lula, appuyé de Rob Wilson, il s’engage sur un documentaire où d’une part, il ne manque pas de se mettre lui-même en scène, et affirme dès les premières séquences que le propos ne sera pas neutre. La rencontre avec le président Lula est particulière, car manifestement les deux hommes sont amis et partagent les mêmes conceptions politiques. En effet, d’emblée le réalisateur félicite les différents mandats du politique qui aurait sorti le Brésil de la misère, aurait redressé son économie, et aurait permis à l’Amérique du Sud de reprendre sa place sur l’échiquier mondial. En réalité, même si le point de vue est partisan et généraliste, les images à l’appui confirment bien la réussite de l’homme pour son pays, Lula étant de toutes façons beaucoup plus démocrate qu’un grand nombre de dictateurs ou d’extrémistes qui l’ont précédé ou lui ont succédé en la personne de Bolsonaro.

Lula est un documentaire qui est le contraire de la recherche d’objectivité du journalisme. Le témoignage s’intéresse au vécu personnel de l’homme. Parti de rien, ouvrier, il s’est fait connaître en s’engageant dans le syndicalisme dont il a mesuré très vite les limites. C’est ainsi qu’il a créé le Parti des Travailleurs (PT). Il a échoué trois fois aux élections présidentielles, pour enfin, la quatrième fois, parvenir au pouvoir grâce à un discours moins tourné vers la classe ouvrière et plus universaliste, et pour deux mandats successifs. Sa fidélité à son épouse décédée depuis puis à sa nouvelle compagne est saisie par les réalisateurs comme gage de son honnêteté et de son implication.

Copyright Ipse Dixit Entertainment

On ne va pas se mentir, l’homme est très agréable en entretien. Jovial, attendrissant, il pourrait convaincre plus d’un de ses opposants. Manifestement, Bolsonaro et ses aficionados en avaient conscience puisque le film démontre, avec une certaine fougue, que toutes les accusations de malversation et de corruption étaient une machinerie conçue par ses détracteurs, dont un juge lui-même qui a rejoint l’équipe ministérielle du président populiste. Ces accusations ont pesé lourd sur sa réputation, générant la colère du peuple et la montée des fascisme au Brésil. Mais on connaît l’issue heureuse en 2022 où, avec un écart de six millions de voix, le socialiste a reconquis le pouvoir.

Lula n’est pas le meilleur des documentaires d’Oliver Stone. On est évidemment rassuré de l’humanisme et de la détermination à lutter contre la pauvreté qui est mise en valeur par le cinéaste chez Lula. Le film en fait des tonnes pour convaincre le spectateur, avec un certain affichage qui peut faire penser à de la publicité. Mais Oliver Stone n’a plus rien à prouver. Il a créé des films immenses et sa liberté d’artiste est totale et incontestable. Et puis ne vaut-il pas mieux un film un peu démagogique, plutôt que de laisser les populismes de toutes sortes dresser les vérités aux peuples à leur place ? Lula témoigne ainsi d’une lutte pour la vérité et c’est heureux.