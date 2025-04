World Trade Center - Oliver Stone - critique

1 personne

Résumé : 11 septembre 2001. Une chaleur étouffante règne dès le lever du jour dans les rues de New York. Will Jimeno se rend au travail et rejoint le sergent John McLoughlin, alors que celui-ci et ses collègues du PAPD commencent leur tournée quotidienne dans les rues de Manhattan. Sitôt l’alerte donnée, cinq policiers, dont McLoughlin et Jimeno, se rendent au World Trade Center et s’introduisent dans les tours jumelles. McLoughlin et Jimeno survivent par miracle à l’effondrement des gratte-ciel. Ils se retrouvent piégés sous plusieurs tonnes de béton, de charpentes métalliques tordues, de verre et de gravats...

Critique : Deux tours s’écroulent, deux êtres s’éveillent. Cela ressemble à une pub pour de l’eau minérale mais c’est un film. Plus que ça, c’est LE film sur les attentats du 11 septembre, celui que tout le monde attend, celui que l’on s’est tous fait dans nos têtes devant les images du drame sans cesse rediffusées jusqu’à l’écœurement. Hollywood ne pouvait pas passer à côté et s’acquitte donc de sa tâche, de son "devoir de mémoire". C’est Oliver Stone qui s’y colle, l’ancien enfant terrible, la mauvaise conscience du cinéma américain mais aussi, malheureusement, un cinéaste devenu de plus en plus inintéressant au fil du temps. Son talent n’est pas remis en question : Stone est loin d’être un manchot et quelques scènes sont d’ailleurs plutôt réussies, comme les toutes premières, baignant dans un fascinant calme avant la tempête. Le problème, c’est qu’il semble avoir perdu toute réflexion et tout parti pris au profit d’une simple accumulation d’émotions racoleuses. Stone filme aveuglément la cicatrice des États-Unis, nous met le nez dedans et souhaite simplement que l’on compatisse. Nous ne l’avons pas attendu pour le faire. Son film arrive trop tard.

Les deux policiers s’en sont sortis, tant mieux pour eux. Ils font partie des vingt personnes rescapées sur trois mille victimes, sans compter les non identifiées. C’est sans doute cela le plus agaçant. Cette volonté d’extirper à tout prix le positif d’une situation dramatique, de s’accrocher désespérément à la lumière ("Tu vois toujours la lumière ?" demande Nicolas Cage à Michael Peña) au lieu d’avoir le courage d’ausculter les ténèbres. C’est tellement plus simple de se voiler la face et de donner de l’espoir en filmant au ralenti le sourire d’une fillette pour clore le film. C’est plus simple... mais atrocement bête. World Trade Center est un monument de bêtise érigé en lieu et place de Ground Zero. Degré zéro du cinéma, oui, nous y sommes.

