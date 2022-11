Lune de miel mouvementée - Leo McCarey - critique

Résumé : Vienne 1938 : Katie O’Hara (Ginger Rogers), une chanteuse américaine d’origine modeste, a épousé le riche baron von Luber (Walter Slezak) dont elle ignore les sympathies nazies. Pat O’Toole (Cary Grant), un journaliste mondain, lui aussi américain, décide d’enquêter sur le couple.

Critique : Le jeune journaliste va s’introduire dans l’appartement du couple en se faisant passer pour le tailleur qui était attendu. Vont s’ensuivre une série d’événements et de courses-poursuites à travers toute l’Europe, qui suivent les soubresauts dramatiques de l’Histoire de cette époque tourmentée.

Les comédies américaines de cette période qui se situent dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale ne sont pas légion. Dans ce genre particulier évidemment très risqué, deux longs métrages, reconnus comme chefs-d’œuvre, ont marqué les esprits et sont rentrés au panthéon du cinéma en éclipsant de ce fait les rares autres dont celui-ci. Il s’agit du Dictateur (The Great Dictator 1940) de Charles Chaplin et de Jeux dangereux (To Be or Not to Be) de Ernst Lubitsch.

Si Lune de miel mouvementée n’a pas la même prétention artistique, ni la même portée politique, il n’en reste pas moins une scrawball comedy de qualité bien rythmée et mouvementée comme le titre français le précise. Le couple formé par Cary Grant, toujours distingué et pince-sans-rire, et Ginger Rogers, piquante et mutine, fonctionne impeccablement.

Leo McCarey, spécialiste du genre venu du burlesque muet, un peu oublié aujourd’hui, fut pourtant un auteur célébré avec notamment Cette sacrée vérité (The Awful Truth 1937) avec déjà Cary Grant (Oscar du meilleur réalisateur) et de deux versions du mélodrame Elle et lui, la première en 1939 avec pour titre original Love affair avec Charles Boyer et Irene Dunne, et la seconde en 1957 intitulée An Affair to Remember avec toujours Cary Grant et avec Deborah Kerr.

Son plus gros succès sera la comédie dramatique La route semée d’étoiles (Going My Way 1944) avec Bing Crosby, qui remportera pas moins de cinq Oscars.