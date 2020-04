Elle et lui - Leo McCarey - critique

Résumé : Nickie Ferrante, oisif coureur de jupons, sans trop de scrupules, effectue la traversée de l’Atlantique en vue de retrouver à New-York, Lois Clark (Neva Patterson), une riche héritière qu’il doit épouser. Terry McKaye (Deborah Kerr), une chanteuse, fait la même traversée pour les mêmes raisons : elle va retrouver Kenneth Bradley (Richard Denning) avec qui elle va se marier. Sur le bateau, Nickie a égaré son porte-cigarettes que Terry va retrouver.

Critique : S’il y avait un prix du remake le plus fidèle, on pourrait sans problème l’attribuer à cette relecture d’Elle et lui. Leo McCarey, qui avait réalisé la première version en 1939, avec Irene Dunne et Charles Boyer, reprend la direction de celle-ci. Le scénario et les dialogues ont juste été modifiés pour s’adapter à la fin des années 50. Sinon, les lieux, les personnages, les décors, voire les déplacements, sont strictement les mêmes.

La différence, et elle est de taille, tient quasi uniquement à la distribution. Si celle de 1939 était tout à fait à la hauteur, celle de 1957 prend une saveur particulière, avec Deborah Kerr et Cary Grant : Elle, impeccable en toutes circonstances, avec parfois un bref sourire ou une larme furtive, Lui, comme dans tous les films que joue Grant, est impressionnant de classe et de distinction. En le voyant évoluer, on pourrait penser que personne, ni avant, ni après, n’a su, ne saura porter un costume comme le célèbre comédien !

Évidemment, comme pour son prédécesseur, les ressorts du mélodrame fonctionnent à merveille, et la dernière demi-heure est très riche en émotions.

L’American Film Institute a classé ce long métrage comme l’un des plus grands films d’amour de tous les temps, rien que ça !

Il est à noter qu’un second remake existe ! Il s’agit de Rendez-vous avec le destin ("Love affair", 1994) de Glenn Gordon Caron, avec Warren Beatty et Annette Bening. L’avion remplace simplement le bateau.