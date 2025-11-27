Magellan - Claire Boust - critique

Résumé : Partie en 1519, son expédition, décimée par les mutineries, les tempêtes et la famine, reviendra victorieuse trois ans plus tard. Entre fausses cartes et mers inconnues, Magellan découvre le détroit qui porte aujourd’hui son nom et traverse l’immensité du Pacifique, ouvrant une nouvelle ère d’exploration. Son voyage, autant quête de gloire que lutte pour la survie, bouleversera à jamais la perception du monde.

Critique : Le cinéma s’intéresse à Magellan avec le film de Lav Diaz, le musée national de la Marine à Paris lui consacre une exposition. Il est donc tout naturel que le théâtre, lui aussi, se penche sur le destin hors du commun de celui qui, à tort ou à raison, est aujourd’hui considéré comme le premier homme à avoir accompli le tour du monde par la mer.

Fernand de Magellan est un explorateur navigateur portugais du XVIe siècle. Au service de la couronne de Castille, il convainc Charles Quint de le laisser partir de Séville à la conquête des îles aux épices (le commerce des épices, à cette époque, représente une manne économique d’envergure). Pour les atteindre, après avoir contourné les côtes africaines, il doit trouver un passage entre les océans Atlantique et le Pacifique, dont les Européens ignoraient encore l’existence. La découverte du détroit de Magellan révolutionne l’exploration maritime.

S’inspirant de l’œuvre de Stefan Zweig, le voyage nous embarque au plus prés des conditions de vie effroyables infligées à ces marins sans peur mais pas sans reproches. Le tout en 1 heure 20 chrono et pas une minute de plus, nous sommes prévenus dès le début. Pour tenter de réussir au mieux cette traversée tout à fait improbable, il convient de compter minutieusement les vivres, puis de nommer les capitaines et les équipages de chacun des navires. À l’heure du départ, personne n’imagine ce qu’il va devoir affronter. Absence de vent ou mer houleuse, air glacial ou chaleur étouffante, faim et maladie, rivalités, révoltes et désertions. De cette expédition ne reviendront qu’une vingtaine d’hommes sur plus de deux cent cinquante et un seul navire sur cinq. Magellan est tué lors d’un combat aux Philippines.

Si l’exploit est maritime, il est aussi théâtral. Car il en faut de l’ingéniosité pour résumer en un espace-temps si restreint trois ans d’aventures périlleuses.

Sur fond de ressac et devant un calicot orné de la croix catholique du royaume d’Espagne, une troupe de cinq comédiens dynamiques et investis nous immergent au cœur du quotidien de marins, ballottés au gré des cahots de la mer, de l’humeur de leurs supérieurs et des tempéraments divers de leurs coéquipiers, affrontant avec courage et solidarité les mauvais traitements, la faim et la mort. Une mise en scène astucieuse les amène à se déplacer entre la salle et le cœur du plateau où sont installés tonneaux, malles, mâts et autres objets évoquant la vie à fond de cales, dans les ports et sur les flots. Une manière efficace de mettre le spectateur au cœur de l’action et de lui faire partager la personnalité, les attentes, les peurs et la détermination de chacun de ces hommes. Si le rythme est indéniablement vif, il fléchit pourtant à l’heure où les bateaux retenus par une météo sans vent nous enferment dans une nuit sans fin. Une légère baisse de régime qui n’entame cependant pas la beauté de cette page d’Histoire souvent méconnue, dont le plus bel intérêt est de célébrer la puissance créatrice de l’homme dès lors que la passion décide de passer outre l’adversité.