Mains armées - Pierre Jolivet - critique

Résumé : Marseille, le commandant Lucas Skali (Roschdy Zem) apprend par un informateur, la future livraison d’armes. Avec son equipe, il va devoir rejoindre Paris où plusieurs éléments convergent. Il va se trouver confronter à Julien Bass (Marc Lavoine), patron des stups qui a dans son équipe, la propre fille de Lucas, Maya Dervin (Leïla Bekhti). Lucas a abandonné la mère de Maya avant même sa naissance.

Critique : Mathématicien promis à un brillant avenir, Lucas a tout laissé tomber pour d’abord vivre pendant plusieurs années une existence de baroudeur, avant d’entrer dans la police. Aujourd’hui, responsable de la lutte contre le trafic d’armes, il est toujours imprévisible et solitaire. On comprend que plusieurs tentatives de rapprochement entre le père qu’il est et la fille qu’il a se sont soldées par des échecs. Cette affaire, qui recoupe les compétences des deux équipes, va obliger ces deux-là à travailler ensemble.

La vision du monde de la police que propose le film est extrêmement dure. Les équipes semblent toujours être "border line", à la limite de se comporter comme les malfrats qu’ils poursuivent. Si Lucas fait preuve d’un minimum de compassion (il refuse d’envoyer au feu une inspectrice dont il vient d’apprendre la grossesse), Julien Bass lui est un manipulateur pervers et sadique, et développe un rapport plus que douteux avec Maya.

C’est peut être la limite du long-métrage que de ne pas sortir d’un certain folklore sombre et désespéré dans lequel baignent trop de films policiers français récents. De plus, le spectateur se retrouvera un peu frustré que la relation père-fille, qui fait des étincelles pendant leurs rares confrontations, soit moins exploitées que des scènes plus classiques, propres au genre.

Roschdy Zem et Leïla Bekti sont toutefois impressionnants de justesse. Leurs personnages sont dotés l’un comme l’autre d’un sacré caractère, qui confirme bien la filiation.