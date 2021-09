Mariages et enfants - Morris Engel - critique

Résumé : A New York dans le quartier de Little Italy, Al (John Myhers) vivote dans le magasin de photographies qu’il tient avec Bea (Viveca Lindfors). Il se dérobe dès que sa compagne lui parle de mariage. Spécialisé dans les mariages et les portraits de bébés, il a de plus grandes ambitions et a l’intention de couvrir la fête de San Gennaro.

Critique : Le photographe new-yorkais Morris Engel a réalisé (ou coréalisé) trois longs métrages de fiction dans les années 1950. Celui-ci est le dernier. On ne peut que constater la modernité et la spontanéité de l’œuvre de ce jeune artiste qui fait figure de précurseur de la Nouvelle Vague française, et annonce notamment John Cassavetes et Martin Scorsese. Suivi par une caméra très fluide, dans un superbe noir et blanc, Al (une représentation du cinéaste lui-même ?) et Bea évoluent dans un New York populaire pris sur le vif. On peut particulièrement admirer, dans un style documentaire, le quartier de Little Italy de Manhattan, où se prépare la San Gennaro, la grande fête annuelle du quartier.

Le récit, en apparence décontracté, décrit très précisément l’évolution des rapports du couple, très amoureux mais partagé sur l’idée du mariage, et le projet d’avoir un enfant. L’arrivée, valise à la main, de la mère d’Al, une Italienne qui ne parle pas anglais, ne va pas améliorer les choses.

Alternant moments de gaité et légèreté et séquences plus intimistes, tendres ou tendues, le long métrage force l’admiration tant son réalisme et son naturel servent une belle histoire centrée sur des gens ordinaires, qui semblent comme observés à un moment crucial de leur vie. Dans une distribution majoritairement non professionnelle, on retrouve dans le rôle de Bea, l’actrice Viveca Lindfors, qui a tourné notamment avec Don Siegel (dont elle fut l’épouse), Fritz Lang ou encore Nicolas Ray.

Malheureusement, ce troisième long métrage, dont le modeste financement fut tout de même difficile, ne rencontra pas de succès. Le réalisateur se tourna ensuite vers la publicité et ne revint que sporadiquement au cinéma à travers le documentaire.