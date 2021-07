Mary - la critique du film

Résumé : Un homme se bat pour obtenir la garde de sa nièce, qui témoigne d’un don hors du commun pour les mathématiques.

Critique : Chris Evans laisse au placard son costume de super-héros de Captain America pour endosser les habits ordinaires de Frank, un homme à qui sa sœur a confié la garde de sa fille Mary avant de mourir. En compagnie de l’inénarrable chat borgne et roux dénommé Fred, ils vivent chichement dans un mobile-home au confort sommaire dans cet état ensoleillé de Floride où tout n’est que gaieté et couleurs chatoyantes. Leur voisine, une femme joviale et dévouée (la toujours parfaite Octavia Spencer) considère Mary comme sa fille et n’a de cesse de lui rendre la vie plus belle par mille attentions. Sont ainsi posées les bases d’une comédie qui, si elle n’a rien de révolutionnaire tant en ce qui concerne le sujet que la réalisation, a le bel avantage de mettre en avant la charmante complicité du duo Frank (Chris Evans)/Mary (Mckenna Grace).

La fillette, vive et à la réplique facile, est bouleversante de naturel. Si Mary est surdouée en mathématiques, Mckenna l’est tout autant dans son jeu d’actrice. La gamine est follement attachante, Chris Evans n’est pas mal non plus dans son rôle d’oncle bienveillant et maladroit à la recherche du meilleur pour cette enfant hors-norme dont il est fou. Tous les éléments semblent donc réunis pour nous offrir un spectacle de qualité. On attend maintenant tout naturellement de pouvoir bénéficier d’un éclairage intéressant sur les difficultés du système éducatif pour les enfants surdoués.

Mais patatras, l’arrivée de la grand-mère élégante et riche (l’impeccable Lindsay Duncan taillée pour le rôle) qui a d’autres ambitions pour sa petite-fille et se moque pas mal de lui voler son enfance anéantit tous nos espoirs et dévie la trajectoire amorcée. L’intérêt pour ce récit au manichéisme soudainement envahissant (les gentils pauvres qui ne peuvent que s’offrir un avocat noir sympathique mais dépourvu de tout pouvoir face aux méchants riches « armés » d’un défenseur puissant et hargneux) s’étiole. Cette absence totale de nuances ajoutée à un scénario sans aspérités nous conduit à des situations caricaturales qui gâchent toute l’émotion initiale. La fin, invraisemblable en tous points, n’arrange rien.

Plus que prévisible mais doté d’une interprétation brillante et d’une tendre justesse dans sa première partie, Mary permet de donner une nouvelle orientation cinématographique aux carrières de Chris Evans et de Marc Weeb mais ne convaincra que les amateurs de mélos cousus de fil blanc.