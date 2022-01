Koibumi (Lettre d’amour) - La critique du film

Résumé : Cinq ans après la fin de la guerre, Reikichi Mayumi, un homme triste et meurtri, trouve un petit emploi dans un quartier populaire de Tôkyo : il écrit des lettres d’amour, le plus souvent adressées par des femmes japonaises à des soldats américains de l’armée d’occupation retournés dans leur pays. Il croise par hasard la femme qu’il a autrefois aimée, Michiko. Chez elle aussi la guerre et les années d’occupation ont laissé des traces. Un nouveau départ à deux est-il encore possible pour eux ?

Critique : L’actrice Kinuyo Tanaka, interprète privilégiée de Mizoguchi, Naruse, Shimizu, Gosho et bien d’autres, avait déjà tourné dans plus de deux cents films depuis ses débuts en 1924 lorsqu’elle s’essayait pour la première fois à la mise en scène avec ce Koibumi - Lettre d’amour, où elle se contente d’apparaître dans un rôle épisodique, comme d’ailleurs un certain nombre de collègues célèbres venus la soutenir amicalement dans ses premiers pas de réalisatrice.

恋文 (Koibumi) - 1953 - TANAKA Kinuyo - Shintoho

MORI Masayuki dans 恋文 (Koibumi) - 1953 - TANAKA Kinuyo - Shintoho

Il faut dire qu’en s’attaquant à l’adaptation, par le peu subtil Keisuke Kinoshita, d’un roman de Fumio Niwa, elle prenait le risque de sombrer corps et bien dans le mélodrame bêtement sentimental et lourdement démonstratif.

En 1950, le grand Naruse lui-même, confronté lui aussi au problème de la mise en film de romans de Niwa (Ikari no machi / La rue en colère et Bara gassen / La bataille des roses), n’avait trouvé d’autre issue que de se réfugier dans un formalisme froid fort éloigné de son style habituel.

Tanaka, cinéaste débutante mais ayant su tirer la leçon de sa fréquentation des plus grands, a elle aussi tendance, parfois, à recourir à la stylisation pour donner de la tenue à des scènes invitant à la surenchère dramatique, comme celle de la confrontation du couple avec les trois prostituées croisées dans la rue ; ou celle, ensuite, où l’héroïne dévoile sa détresse à son jeune confident devant une grille donnant sur la ville nocturne.

恋文 (Koibumi) - 1953 - TANAKA Kinuyo - Shintoho

TANAKA Kinuyo dans 恋文 (Koibumi) - 1953 - TANAKA Kinuyo - Shintoho

Ailleurs ce souci de stylisation est au service d’une coloration élégiaque du plus bel effet : la promenade dans le parc ensoleillé avec l’ample mouvement de caméra précédant les personnages et dévoilant un immense portique ou encore la délicate chorégraphie du dialogue sous la pluie au bord d’un canal.

Évitant avec tact l’effusion et l’insistance redondante, Tanaka fait jouer ses acteurs comme à voix basse. Masayuki Mori, tout en douceur feutrée, compose un personnage de beau ténébreux désabusé annonçant celui qu’il interprétera dans Nuages flottants. Yoshiko Kuga est une fois de plus admirable de droiture fragile, menacée.

Mais ces personnages presque trop nobles Tanaka les confronte à des seconds rôles souvent hauts en couleur et à la vie d’un quartier populaire dans le Japon d’après-guerre observée attentivement, avec une crudité affectueuse que n’aurait pas désavouée le Naruse de Ginza gesho.

KUGA Yoshiko dans 恋文 (Koibumi) - 1953 - TANAKA Kinuyo - Shintoho

L’admirable réussite de ce coup d’essai incitera Kinuya Tanaka à renouveler l’expérience à cinq reprises (La nuit des femmes), tout en poursuivant parallèlement sa brillante carrière d’actrice en interprétant encore une cinquantaine de rôles au cinéma jusqu’en 1976.