Maudit ! - Emmanuel Parraud - critique

Résumé : Alix part à la recherche de son ami disparu dans les hauteurs sauvages de La Réunion, hanté par l’histoire violente et complexe de cette île, habité par les fantômes du colonialisme et de l’esclavage.

Critique : Faire du cinéma sans moyen, ou à peine, relève de la gageure. Pour son troisième long-métrage, Emmanuel Parraud emmène ainsi sa caméra au sein des paysages forestiers de la Réunion. Le cinéma s’aventure peu sur cette terre lointaine, réservant les clichés au tourisme ou au fantasme d’un ailleurs, forcément plus enchanteur que notre quotidien. Les images du metteur en scène donnent à voir un dénuement économique total, un climat poisseux, où l’humidité côtoie la sécheresse. En fait, il évoque une île qui tente de retrouver le chemin de son émancipation, à travers son personnage principal, Alix.

Mais Maudit ! n’est pas un film politique. Le scénario flirte avec le genre fantastique, voire l’épouvante. Naturellement, le projet se heurte à une pénurie de moyens évidente, offrant des séquences de tueries, au risque parfois du grotesque, avec ces morceaux de corps ouverts, ces torses dégoulinants de sang, et ces ombres nocturnes qui flottent derrière les maisons. Emmanuel Parrraud met en scène un récit expérimental et horrifique. Il assume son point de vue, en jouant avec la musique inquiétante, la perte de repères historiques, et l’incise de représentations de la nature, tout autant nobles qu’inquiétantes. La force demeure du film demeure le choix délibéré du réalisateur de faire jouer ses comédiens en créole. La langue, entre le français, le patois et le malgache, porte en elle les tourments de toute une île, la Réunion, qui doit composer avec son passé colonialiste, sa dépendance économique à la métropole et sa difficulté à s’extraire des relents esclavagistes qui ont traumatisé les terres.

La scène emblématique de Maudit ! demeure celle où un groupe de touristes fait la rencontre d’Alix : un directeur de musée peu scrupuleux lui a demandé qu’il intègre un mémorial sur l’esclavage à la Réunion, comme modèle vivant. Les visiteurs occidentaux confient, avec toute la bienveillance ethnocentriste qu’on peut attendre d’eux, leurs émois de trouver l’insulaire qui joue le rôle d’œuvre. Alix, tout aussi débonnaire qu’aventureux, les invite à prendre sa place, et de l’effroi humaniste des touristes surgit la colère. Cette séquence raconte en réalité la difficulté vécue par un territoire, qui cherche à s’émanciper de sa relation avec l’Occident, se libérer d’un passé complexe et esclavagiste, pour trouver à travers ses habitants la place identitaire qu’elle mérite. Le film alors verse dans la tentation du radicalisme, comme si la tuerie sauvage était la seule réponse à cette histoire chaotique. Les insulaires ne parviennent pas à obtenir des poste de travail dignes, la machinerie économique semble encore aux mains des exilés de la métropole, et les habitants peinent à survivre. Le long-métrage pose de vraies questions sur notre rapport ambigu à l’histoire de nos départements d’outre-mer, où l’esclavagisme a détruit nombre de familles. La dimension politique et sociologique prend vite le pas sur le récit fantastique, mettant les personnages en obligation de se positionner par rapport à l’impérialisme français qui continue de hanter l’île. En ce sens, Maudit ! est un film risqué, absolument pas banal : il documente les situations sociales et psychologiques des personnes qui y vivent.