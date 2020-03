Men in black II (MIIB) - Barry Sonnenfeld - critique

L’argument : En quatre années passées à protéger la Terre de toutes sortes d’invasion extraterrestre, l’agent J, qui travaille secrètement au quartier général des Men in black, n’a toujours pas trouvé de partenaire avec qui faire équipe.

A la suite d’un crime étrange impliquant des extraterrestres, l’agence découvre l’existence d’un redoutable complot menaçant notre planète.

Serleena, une maléfique séductrice qui a pris l’apparence d’un top-model en lingerie fine, est prête à tout pour accomplir son sinistre dessein.

J a absolument besoin des services de K, son ancien partenaire qui n’a plus aucun souvenir des MIB et travaille dorénavant à la Poste. J va devoir par tous les moyens le faire sortir de sa retraite.

Critique Y a-t-il deux Men in Black pour encore sauver la Terre ? Cinq ans après leurs premières aventures, les hommes en costume noir reviennent pour botter le cul des aliens. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, Will Smith, Tommy Lee Jones et Barry Sonnenfeld ont rempilé (moyennant un pourcentage sur les recettes) dans la joie et la bonne humeur - dixit le réalisateur. Vu le résultat, on est forcé de le croire.

Amnésie partielle... A la fin du premier opus, l’agent K (Tommy) se faisait "flasher" les neurones pour retourner à une vie pépère. Le hic, c’est que dans ce second épisode, on a besoin de lui pour régler un problème qui menace la sûreté de notre planète. En gros, l’agent J (Willy) va lui remettre les idées en place (première partie du film) pour se bagarrer avec Serleena, séduisante mais dangereuse matière gélatineuse (deuxième partie).



On reprend les mêmes et on refait "presque" la même chose... Soit les Américains sont très forts, au point de nous vendre leurs remakes comme des suites ; soit les scénaristes hollywoodiens se considèrent toujours en grève depuis l’année dernière. La ressemblance entre les deux Men in Black est à ce point bluffante durant les quarante-cinq dernières minutes. A croire que Sonnenfeld a grillé toutes ses meilleures cartouches pour surprendre au début le public, puis s’est vautré dans la facilité la plus écoeurante en se répétant (se plagiant ?). Vous retrouverez donc l’humour crade des Vermisseaux, le petit bulldog qui parle, une course-poursuite avec la voiture trafiquée, une tête éclatée qui repousse aussitôt, un final quasiment identique, etc.

Reste l’humour du duo qui sauve partiellement le film. On s’ennuie ferme devant les nouvelles responsabilités de Will Smith qui opère désormais en solo. En revanche, dès que Tommy Lee Jones revient avec son jeu monolithique, on s’enthousiasme de leur "complémentarité" retrouvée. Will Smith redevient le jeunot débridé et Tommy Lee Jones, le vieux sage à qui on n’apprend plus grand-chose. Savoureux peut-être mais déjà vu.

Men in Black 2 s’inscrit parfaitement dans la veine du blockbuster estival : moment de détente où le cerveau semble être subitement anesthésié. On s’ennuie par intermittence, on sourit des quelques trouvailles de Sonnenfeld (le savoureux monde des lilliputiens, le cameo de Michael Jackson), mais globalement on reste sur sa faim. On ne va pas crier "remboursez !", ni "au génie !", juste "aurait dû mieux faire".