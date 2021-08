Mission - la critique + test DVD

Résumé : En 1740, l’empire espagnol s’étend jusqu’en Amérique du Sud. Frère Gabriel, un jésuite idéaliste, fonde une communauté pacifiste chez les indiens Guarani. Il sera bientôt rejoint par le mercenaire Mendoza, ancien marchand d’esclaves aujourd’hui repenti. Quelques années plus tard, l’Espagne a décidé du sort des missions jésuites : elles doivent disparaître...

Critique : On a beau dire, le DVD reste une merveille pour revivre des émotions cinématographiques d’antan. En 1986 sortait Mission de Roland Joffé, magnifique et poignante épopée sur la vie des jésuites au XVIIIe siècle. Avec La déchirure (1984), ce réalisateur nous avait déjà noué la gorge lors des retrouvailles finales entre un journaliste et son assistant.

Deux années plus tard donc, Roland Joffé se replonge dans l’histoire pour traiter du drame vécu par la tribu des Guaranis. Warner Home Vidéo, l’éditeur, propose un très beau collector qui restitue parfaitement l’humanité du cinéma de Joffé, humanité qui n’a pas pris une seule ride.

Le frère Gabriel s’enfonce sur les terres des Indiens guaranis pour y fonder une mission. Dans le même temps sévit le capitaine Mendoza, mercenaire sans scrupules qui décime la jungle au profit des esclavagistes espagnols. Responsable de la mort de son frère cadet, Mendoza viendra rejoindre la mission pour expier ses péchés... Leur tâche consistera à convaincre les autorités que les Indiens ne sont pas des bêtes sans âme vouées au travail.

Que l’on se rassure, le film de Roland Joffé a conservé toute sa puissance ; la beauté des images est restée intacte malgré les années passées. Mission représente à lui seul l’osmose parfaite entre un discours humaniste, des images magnifiques et le lyrisme de la bande originale composée par Ennio Morricone.

Mais le film vaut également par les interprétations irréprochables de Jeremy Irons et Robert De Niro. A l’apogée de son talent, Irons montrait d’un simple regard tout la détresse d’un peuple voué à l’extinction. De Niro, égal à lui-même, affichait avec naturel autant d’arrogance dans la première partie du film que de repentir dans la seconde.

Non content d’éditer un très beau film, Warner Home Vidéo l’agrémente d’un documentaire d’époque sur les conditions de tournage. D’une durée exceptionnelle d’une heure, ce making of de luxe aborde très intelligemment son sujet sous un angle intéressant. En demandant aux Indiens Wanana d’incarner la tribu des Guarani, c’est-à-dire de les extraire de leur milieu naturel, Roland Joffé se demande s’il ne reproduit pas le schéma qu’il dénonce dans son film.

Clou de ce documentaire, la révolte des Indiens acteurs qui menacent la production d’une grève s’il ne sont pas payés. En revanche, on ne s’attardera pas sur les commentaires audios de Roland Joffé non sous-titrés (c’est la coutume chez Warner), et surtout, on regrette amèrement que la bande originale d’Ennio Morricone ne soit isolée sur une piste.