Mon amie Adèle - Steve Lightfoot - critique de la mini-série

Résumé : Une mère célibataire commence une liaison adultérine avec un homme marié. La jeune femme se noue d’amitié avec l’épouse bafouée. Plus elle fréquente l’un et l’autre, plus elle se demande les terribles secrets que ces deux-là peuvent cacher derrière l’apparence d’un mariage heureux et réussi.

Critique : La mini-série, qui agite la Toile depuis quelques semaines et s’achève sur un twist qu’on ne dévoilera pas, est la transposition habile du best-seller âpre de Sarah Pinborough. Un vrai régal pour tout showrunner, avec une trame qui bifurque et des ambiances en forme de chausse-trapes. L’histoire débute par des séquences clichetonneuses, qu’on croirait issues d’une romcom des années 90 : Louise, une jeune mère séparée, qui vit seule avec son enfant, rencontre David, un élégant psychiatre, dont elle fait malencontreusement la connaissance en lui renversant un verre sur sa chemise. Affreusement désolée, elle offre une autre boisson à son voisin de zinc, avec l’idée que la nuit se prolongera pour unir deux solitudes. L’affaire se termine sur un trottoir par un flirt prévisible. Mais la jeune femme ne sait pas qu’elle vient de mettre le doigt dans un engrenage infernal, parce qu’évidemment notre homme est marié. Autre difficulté : Louise, sans le savoir, vient de sortir avec son futur patron.

Nantie de tels arguments, dignes d’un vaudeville éculé, la mini-série n’est pas lancée comme une fusée à l’assaut de territoires scénaristiques inconnus, surtout que les premiers épisodes font ricocher les événements dans l’espace étroit du triangle amoureux, avec des allers-retours entre le domicile conjugal (une grande maison aux couleurs froides) et l’appartement plus étriqué de Louise. Cette instabilité correspond aux atermoiements des deux amants, désespérément incapables de nouer des rapports purement professionnels, tandis qu’Adèle, l’inquiétante femme de David, se morfond dans la solitude de ses journées désœuvrées.

L’intrigue acquiert de la consistance dès lors qu’un nouveau deus ex machina la met sur la route de sa rivale, selon les mêmes modalités que la rencontre David/Louise (le contact brutal de deux corps). On saura plus tard que ce hasard n’en était pas un...

A partir de là, l’histoire bifurque clairement vers le thriller psychologique : le couple cache des secrets qui ont impacté son existence, l’amante commence à s’interroger sur les intentions de sa "nouvelle amie" Adèle, qui a lui a mis le grappin dessus, sans connaître, apparemment, son statut de maîtresse. Au fil des confidences, Louise apprend des informations intrigantes sur la vie de son interlocutrice et se voit remettre un mystérieux cahier qui appartenait au meilleur ami d’Adèle : Rob.

On ne spoilera pas le fameux dénouement qui agite les fans, suscitant débats et commentaires, invitant évidemment à une lecture rétrospective de tous les événements.

Malgré une mise en scène plutôt convenue, Mon amie Adèle, servi par une excellente interprétation, est une gourmandise qui ne se refuse pas.