Mon parfait inconnu - Johanna Pyykkö - critique

Résumé : Ebba, jeune femme solitaire de dix-huit ans, travaille dans le port d’Oslo. Un soir, elle découvre à terre un homme d’une grande beauté, blessé à la tête. Se rendant compte qu’il est atteint d’amnésie, elle lui fait croire qu’ils sont amants et leur construit un univers bâti sur le mensonge. Mais progressivement, Ebba comprend que les pires tromperies ne viennent peut-être pas d’elle...

Critique : Ebba est une menteuse pathologique. Du moins, sa piètre existence de femme de ménage dans une société irrespirable, aux côtés de sa petite sœur handicapée, ne semble pas le meilleur destin qui lui convienne. Alors elle invente des vies imaginaires, des conversations classieuses, et tout un univers pour tenter de colorer son morne quotidien. Jusqu’au jour où ses propriétaires bailleurs lui confient la surveillance de leur luxueuse maison et que, conjointement, elle rencontre sur son chemin un magnifique jeune homme qui vient de subir un traumatisme crânien et a perdu la mémoire. Alors, ses irrésistibles pulsions à dire n’importe quoi à tout va la poussent à introduire dans le cerveau de ce pauvre garçon une vie qui n’est pas la sienne.

Mon parfait inconnu est un long-métrage sur la manipulation et le mensonge. La réalisatrice adopte le point de vue d’une jeune fille qui génère autant de rejet que d’empathie. Or, c’est justement parce qu’elle est désespérément attachante que le film devient moins descriptif que vénéneux. En effet, le scénario fait peu à peu émerger une personnalité complexe, pleine de contradictions, et de surcroît profondément dangereuse. Or, justement, l’intérêt du récit est que Johanna Pyykkö ne pathologise pas son personnage, elle le rend au contraire follement normal au point que l’on se demande comment soi-même on pourrait réagir face à une pareille couleuvre. Mais la posture de la victime, à savoir ce beau jeune homme qu’elle agite comme une marionnette, est tout aussi intéressante, le faisant passer presque comme complice de cette situation.

Johanna Pyykkö met beaucoup de finesse et de nuance dans cette mise en scène, moins macabre que redoutablement troublante. Il n’y a pas une goutte de sang, seulement des personnages complexes qui profitent de la vulnérabilité des uns et des autres pour s’extraire de la médiocrité de leur existence. En plus, la réalisatrice norvégienne n’hésite pas à accompagner son récit de scènes très sensuelles qui accentuent l’ambivalence comportementale de l’ensemble des protagonistes. Elle brouille ainsi les lignes dans un récit très chaleureux, où la nature humaine s’exprime dans ses pires retords mais aussi ses meilleures qualités.

Mon parfait inconnu est une franche réussite. Le long-métrage s’affiche comme un récit tourmenté et d’une terrible efficacité. Adopter le point de vue d’une femme est absolument ingénieux, le contraire aurait généré de la part de la critique un soupçon de complaisance contre la gente masculine. La réalisatrice fait ainsi le constat que la manipulation n’est ni féminine ni masculine, mais tout simplement humaine. Elle élimine même la notion de classe sociale, affirmant par là même une vision plutôt pessimiste de la société.

Mon parfait inconnu s’invite sur les écrans en pleine période estivale. L’occasion est donnée aux spectateurs en vacances de s’offrir un petit moment de tremblements devant le portrait fascinant de cette jeune Norvégienne et de sa parfaite victime, en la personne d’un beau brun ténébreux.