Mort de l’acteur Donald Sutherland

Du médecin farceur de MASH au fasciste horrible de 1900

News : Acteur canadien, Donald Sutherland débute au théâtre, avant d’enchaîner les rôles secondaires durant les années 1960. On le voit dans des films de James B. Harris, Arthur Hiller, Ken Russell ou Robert Aldrich, pour lequel il interprète l’un des Douze salopards (1966). Il devient célèbre en 1970 avec son rôle du médecin farceur Pierce dans MASH (1970) de Robert Altman, Palme d’or à Cannes, qui lui ouvre les portes du vedettariat. La décennie marque alors une série de films prestigieux, à Hollywood et en Europe. Il incarne le rôle-titre du détective privé Klute pour Alan J. Pakula (1971), effectue un terrifiant séjour à Venise dans Ne vous retournez pas (1973) de Nicolas Roeg, et campe l’affreux fasciste Mellanchini dans 1900 (1976) de Bernardo Bertolucci.

La même année, Fellini lui fait l’honneur de lui confier le rôle de son Casanova. Donald Sutherland est aussi tête d’affiche de films plus commerciaux comme, en 1978, L’invasion des profanateurs de Philip Kaufman, et La grande attaque du train d’or de Michael Crichton ; ou, un an plus tard, le thriller Meurtre par décret de Bob Clark. Les années 80 lui sont nettement moins favorables, malgré sa prestation de père de famille dans Des gens comme les autres (1980) de Robert Redford.

Donald Sutherland, un Oscar d’honneur mérité

Tout au plus peut-on retenir le sergent major Peasy de Révolution (1985) de Hugh Hudson, et le professeur d’histoire d’Une saison blanche et sèche (1989) d’Euzhan Palcy. Par la suite, Donald Sutherland doit souvent accepter des seconds rôles. On le voit notamment dans de nombreuses séries B (Haute trahison, 1997, Virus, 1998) ou quelques films d’auteur (Six degrés de séparation, 1994). Et il accepte aussi bien d’apparaître en guest star dans JFK (1991) d’Oliver Stone, que de cachetonner dans le film d’horreur parodique (Buffy, tueuse de vampires, 1992).

Les années 2000 voient l’acteur continuer à se partager entre seconds rôles dans de luxueuses productions ou emplois plus étoffés dans des séries B, rejoignant l’équipe de vieux cosmonautes dans Space Cowboys (2000) de Clint Eastwood, ou endossant la soutane de révérend dans Retour à Cold Mountain (2003) d’Anthony Minghella. Il est vraiment remis en selle par son rôle récurrent du président Coriolanus Snow dans la saga Hunger Games entre 2012 et 2015. Mais on peut le préférer en colonel Pruitt dans Ad Astra (2019) de James Gray. Le comédien obtient un Oscar d’honneur en 2018 et tourne jusqu’en 2023.

Donald Sutherland est décédé le 20 juin 2024 à l’âge de 88 ans.