Mort du réalisateur Laurent Tirard

Laurent Tirard était l’auteur de comédies populaires dont les plus réussies demeurent Mensonges et trahisons et plus si affinités... et Le discours .

News : Après des études de cinéma à New York, Laurent Tirard est embauché comme lecteur de scénario pour Warner Bros. Pendant sept années, il est ensuite journaliste au mensuel de cinéma Studio Magazine. Il réalise deux courts métrages avant de passer au format long avec Mensonges et trahisons et plus si affinités… (2004) dont il est également le coscénariste. Cette comédie romantique interprétée par Édouard Baer et Marie-Josée Croze révèle son goût pour un certain cinéma qui valorise l’écriture et la direction d’acteurs. L’œuvre vaut à Clovis Cornillac le César du meilleur acteur dans un second rôle. Molière (2007) avec Romain Duris et Fabrice Luchini joue encore sur le registre de la fantaisie et l’œuvre ne manque pas de qualités. Laurent Tirard devient ensuite l’artisan de films familiaux et consensuels. Il s’illustre dans ce genre avec Le petit Nicolas (2009) et sa suite, ainsi qu’Astérix et Obélix : Au service de sa Majesté (2012), interprété par Édouard Baer et Gérard Depardieu. Puis, il dirige Jean Dujardin dans la comédie Un homme à la hauteur (2016) qui reçoit un accueil mitigé. Il en est de même avec Le retour du héros (2018), où il retrouve Dujardin qui a cette fois Mélanie Laurent comme partenaire. En 2020, Laurent Thirard réalise Le discours d’après le roman de Fabcaro, avec Benjamin Lavernhe. Il s’agit de son projet le plus ambitieux. L’œuvre fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2000. En raison de la crise sanitaire, elle n’est distribuée dans les salles qu’en juin 2021. Il sort un dernier film en 2023, Juste ciel ! Laurent Tirard est décédé le 5 septembre 2024 à l’âge de 57 ans.