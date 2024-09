Mensonges et trahisons et plus si affinités... - Laurent Tirard - critique

Résumé : Un écrivain traverse une crise existentielle majeure. Il veut quitter sa petite amie du moment, doit rédiger la biographie d’un footballeur professionnel dont la femme n’est autre que l’ex-femme de sa vie...

Critique : Il s’agit du premier long métrage de Laurent Tirard, qui avait été auparavant lecteur de scénarios pour Warner Bros puis journaliste à Studio Magazine. Coécrit avec Grégoire Vigneron, le scénario adopte la tonalité d’un certain cinéma d’auteur français porté sur les marivaudages amoureux et un sens aigu des dialogues, de Domicile conjugal à La lectrice. On songe aussi aux films de Woody Allen, avec ce personnage central de Raphaël (Édouard Baer, décalé et lunaire). Homme-enfant qui hésite à s’assumer, et se considère comme écrivain raté, notre antihéros est partagé entre deux femmes qui semblent correspondre à ses idéaux, tout en étant incompatibles avec ses humeurs. Valsant de Muriel (Marie-Josée Croze) à Claire (Alice Taglioni) avec une mauvaise foi digne de la mythomane interprétée par Marie Trintignant dans Comme elle respire, il n’est guère plus loyal dans ses activités professionnelles, à l’exception de la séquence où il supplie son éditeur (Jean-Claude Bouvet) de le décharger de sa mission de nègre pour un footballeur cynique dont la compagne fut son amour de jeunesse.

Le film est élégant et bien rythmé, et Tirard porte une attention soutenue à des seconds rôles bien croqués, qui transcendent les caricatures par un humour récurrent. On appréciera ainsi le contraste entre les deux meilleurs potes : Max (Jean-Michel Lahmi) est un yuppie décomplexé qui exprime son goût pour l’argent, quand Jeff (Éric Berger) incarne le loser type, vivant au crochet de ses proches tout en jouant les donneurs de leçons. Et comme dans Nous irons tous au paradis ou Quatre mariages et un enterrement, le décès de l’un des personnages vient, un temps, apporter une rupture de ton qui nuance la légèreté ambiante. Mais Tirard ne cherche pas à appliquer de bonnes vieilles recettes. Il se réapproprie ses conventions avec un vrai sens de l’écriture et du montage.

On sera plus réservé sur certains passages (la scène au Moyen Âge ou le speed dating de rencontres) qui font tomber le film dans les travers des numéros de sketchs ou de l’humour Canal. Et si les figures féminines sont fortes et dignes, quelques gauloiseries goujates (surtout au début) auront du mal à passer à l’heure de #MeToo. Mais cela entrave peu la réussite d’un long métrage distillant un réel charme, et ce dès son générique singulier. Mensonges et trahisons et plus si affinités… remporta le Prix Vision aux Rencontres Cinématographiques franco-américaines d’Avignon et valut à Clovis Cornillac le César du meilleur acteur dans un second rôle. Laurent Tirard sera ensuite associé à des projets plus commerciaux mais retrouvera une réelle inspiration avec Le discours, seize ans plus tard.