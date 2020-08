Mort sur le Nil - Kenneth Branagh trempe la moustache d’Hercule Poirot dans la sauce hollywoodienne

Résumé : Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être une lune de miel idyllique se conclut par la mort brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin des vacances pour le détective Hercule Poirot. A bord en tant que passager, il se voit confier l’enquête par le capitaine du bateau. Et dans cette sombre affaire d’amour obsessionnel aux conséquences meurtrières, ce ne sont pas les suspects qui manquent ! S’ensuivent une série de rebondissements et de retournements de situation qui, sur fond de paysages grandioses, vont peu à peu déstabiliser les certitudes de chacun jusqu’à l’incroyable dénouement !

News : Est-ce bien nécessaire ? C’est la question que se sont posés les millions de lecteurs d’Agatha Christie en 2017, en découvrant sur grand écran une nouvelle adaptation du Crime de l’Orient Express, l’un de ses romans les plus célèbres. Porté par un casting quatre étoiles, sur lequel repose un film au suspense plus que discutable, étant donné le succès immense d’un ouvrage déjà adapté, dont presque tout le monde connaît la fin (et pas seulement en la spoliant sur Internet), le film a attiré les foules, récolté plus de 352 millions de dollars de recettes à sa sortie, sans pour autant convaincre totalement les aficionados d’un Hercule Poirot qui, dans l’imaginaire collectif, arbore à jamais les traits de l’inoubliable David Suchet.

Déterminé à porter de nouveau le costume et la moustache du célèbre détective qui fait avant tout marcher ses petites cellules grises, le cinéaste britannique Kenneth Branagh présente en 2020 au cinéma une adaptation d’un autre grand succès de la reine du crime : Mort sur le Nil, ne prenant ainsi aucun risque, tant le titre seul résonne dans la mémoire des lecteurs qui se sont déjà laissé embarquer depuis la parution de l’ouvrage en 1937 et en misant, une nouvelle fois, sur un casting qui devrait mettre tout le monde d’accord.

Inspirant les cinéastes qui jouent la carte du dépaysement, l’Egypte faisant toujours rêver à travers le monde, Mort sur le Nil n’en est pas à sa première version Le réalisateur britannique John Guillermin a déjà présenté une adaptation en 1978, mettant en vedette Peter Ustinov dans le rôle d’Hercule Poirot. En 2004, c’est au tour de David Suchet de découvrir l’Egypte, au cours de la neuvième saison de la série télévisée qui a permis à Hercule Poirot de prendre vie sur le petit écran.

Aujourd’hui, Kenneth Branagh présente une première bande annonce de sa relecture, qui promet d’être bien différente des deux autres. Loin de l’atmosphère feutrée de l’une et du caractère étouffant de l’autre, c’est une vision toute hollywoodienne que semble nous proposer le cinéaste britannique, à en croire une bande annonce volontiers bling-bling et sensuelle. Si d’aucuns se souviennent à quel point Hercule Poirot est ulcéré par toute forme de vulgarité et préfère la discrétion à la démonstration, surtout en public, il pourra considérer que le crime, finalement, est de trahir ainsi l’œuvre originale, en confrontant le détective à la modernité, entre la Belle Epoque et Depeche Mode.

En octobre, l’histoire nous donnera peut-être tort, tout en permettant, à l’heure de la crise sanitaire, de rêver aux pyramides d’Egypte et aux croisières sur le Nil.