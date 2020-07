Mulan - Niki Caro - critique

Résumé : Lorsque l’Empereur de Chine publie un décret stipulant qu’un homme de chaque famille du pays doit intégrer l’armée impériale pour combattre des envahisseurs venus du nord, Hua Mulan, fille ainée d’un vénérable guerrier désormais atteint par la maladie, décide de prendre sa place au combat. Se faisant passer pour un soldat du nom de Hua Jun, elle se voit mise à l’épreuve à chaque étape du processus d’apprentissage, mobilisant chaque jour un peu plus sa force intérieure pour explorer son véritable potentiel… Commence alors pour Mulan un voyage épique qui transformera la jeune fille en une guerrière aux faits d’armes héroïques, honorée par tout un peuple reconnaissant et faisant la fierté de son père.

Critique : Le cinéma épique chinois nous a depuis longtemps prouvé qu’il était largement légitime face aux grands blockbusters familiaux de Hollywood. Viennent à l’esprit les grandes épopées signées des maîtres Tsui Hark et Zhang Yimou. Mais pour prouver à quel point il était un studio moderne, engagé dans la lutte contre les discriminations sexuelles, Disney devait impérativement confier la réalisation de ce nouveau Mulan à une femme. Il y a fort à parier qu’il se serait attiré les foudres des journalistes et des spectateurs, si tel n’avait pas été le cas. Toutefois, force est de constater, au regard du travail accompli, que la réalisatrice néo-zélandaise Niki Caro n’a pas été à la hauteur d’un tel ouvrage.

Ce qui frappe dès les premières minutes du film, c’est la photographie très terne de Mandy Walker, les décors du village très sombres dont on devine sans mal qu’ils ont été construits et utilisés pour le tournage en studio. Même les scènes extérieures ne mettent pas en valeur la nature sauvage de la Chine. Il faut attendre le dernier tiers du film pour offrir aux yeux le réveil de la mise en scène : des moments d’action peu sophistiquées, mais qui fonctionnent, et quelques plans bien calibrés. La réalisation va au plus simple, tout comme la psychologie des personnages, qui manque de complexité par rapport au film d’animation de 1998.

L’actrice Yifei Liu, qui joue le rôle-titre, n’est pas éblouissante, mais fait le job ; le capitaine Li Shang a laissé place, comme allié et potentiel amant de Mulan, à Chen Honghui, un soldat engagé mais peu charismatique, effaçant ainsi la différence hiérarchique entre les deux personnages, qui pouvait être assimilée au patriarcat. À l’inverse, l’antagoniste Bori Khan, très bien campé par Jason Scott Lee, ne manque pas de charisme. Comme Shan-Yu dans le film original, c’est un méchant brave et habile, quoiqu’assez fourbe. Enfin, il manque au film la touche d’humour qu’apportaient Mushu et le criquet. La mémoire et la force des ancêtres sont ici symbolisées sous la forme d’un phénix, qui suit l’héroïne tout au long de son périple.

Près de deux heures durant, la question du patriarcat n’apparaît qu’en demi-teinte. Très présente dans la première partie du film, elle est peu à peu délaissée au profit du récit épique, tandis que le sujet de la transidentité n’est traité qu’au travers de l’armure de soldat que porte Mulan, même si la dernière partie du long métrage lui permet de mettre sa féminité au jour et de s’assumer en tant que femme, sans qu’aucun homme ne soit choqué outre mesure – contrairement, là encore, au dessin animé.

Il fallait bien s’attendre à ce que ce Mulan 2020 soit politiquement très correct et artistiquement décevant, Disney se contentant de faire commerce de la nostalgie du public. Pas une seule scène chantée, mais une morale féministe et progressiste indemne et intemporelle.