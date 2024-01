My Little Princess - Eva Ionesco - critique

Résumé : Hannah et Violetta forment un couple hors du commun : mère insaisissable et fillette en quête d’amour maternel, artiste fantasque et modèle malgré elle. Lorsqu’Hannah demande à sa fille si elle veut être son modèle, tout bascule dans la vie de Violetta qui vivait jusque là avec sa tendre grand mère. D’enfant banale elle devient égérie du milieu branché parisien ...

Critique : Récit autobiographique, My Little Princess relate la relation fusionnelle et conflictuelle entre la photographe Irina Ionesco (Isabelle Huppert) et sa fille Eva : Les nus créés par la mère (inconcevables aujourd’hui), prenant pour modèle son propre enfant de douze ans, firent sensation dans plusieurs galeries mondiales et eurent droit à la une de nombreux magazines et recueils, tout en suscitant une controverse éthique et juridique. À l’instar de Copacabana, interprétée par la même actrice, le film parvient à cerner les rapports troubles entre une femme enfant et une fille bien plus mure tâchant de lui faire entendre la voie de la raison tout en exprimant sa souffrance.

Pour son premier long métrage, l’actrice Eva Ionesco évite le pathos et le règlement de comptes familial qu’un tel sujet pouvait amener, et nous épargne le ton moralisateur et démonstratif. Par petites touches, elle dresse un portrait à la fois cocasse et tragique d’une époque en pleine ébullition artistique et sexuelle, tout en magnifiant un drame individuel.

L’essentiel est dans ces plans de caresses maternelles qui révèlent un amour véritable autant que des intentions ambigües, dans ces seconds rôles décalés (Denis Lavant, Georgetta Leahu, Louis-Do de Lencquesaing) semblant sortir d’une fiction onirique plus que d’un documentaire introspectif, dans cette atmosphère de conte féérique et morbide qui imprègne la narration, jusqu’à ce dénouement équivoque et émouvant. Isabelle Huppert est une fois de plus épatante et le duo mère/fille qu’elle forme avec la jeune Anamaria Vartololomei est très attachant.