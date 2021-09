Actrices et acteurs au travail – direction N.T. Binh - chronique livre

Résumé : "Actrices et acteurs au travail" présente six longues et passionnantes interviews d’acteurs et d’actrices français, ils évoquent leur parcours, leur formation et surtout leur travail.

Critique : Recevoir et lire des scénarios, aller en castings, rencontrer des réalisateurs, apprendre son texte, répéter ses répliques, comprendre son personnage, jouer des émotions, les partager, s’adapter au cadre de la caméra, proposer des idées, les voir refuser, en proposer encore, travailler avec des coachs, s’immerger dans un milieu pour comprendre les professions, les activités que l’on va jouer : autant de facettes du métier d’acteur que nous permettent de découvrir ces six interprètes.

Ce qui ressort rapidement, c’est d’abord l’honnêteté avec laquelle se confient ces hommes et femmes, puis surtout les nombreuses manières d’appréhender leur travail. Damien Bonnard change de méthode à chaque tournage. Beaucoup ont besoin d’échange avec le réalisateur, d’espace pour proposer. Certains veulent découvrir le quotidien de leur personnage, d’autres pensent que ce n’est pas nécessaire, voire inutile.

Tous ces avis sont aussi mis en avant grâce aux questions des intervieweurs, différents pour chaque comédien. Victoria Knowles, Julien Gasparoux, Hannah Karim, Hugo Dervisoglou, Mu Ai Lin, Pedro Fontalvo Barcelo, Marie Camier, Alix Ibar, William Ravon, Pierre Chablin, Renata Charikiopoulos, Simon Cointet, Coralie Gourdon, Louis Thines, Ambroise Rateau, Livia Bonucci, Mathilde Guazetti et Layla Menhem dirigent les rencontres en abordant la formation, le travail, et restent dans le concret du métier. Ils prennent le temps de faire préciser une pensée, un point qui pourrait paraître flou, et laissent l’espace à chacun pour répondre, digresser et revenir au sujet. Les entretiens se déroulant devant un public d’étudiants et étudiantes en cinéma, on peut retrouver aussi certaines questions de l’assistance.

Actrices et acteurs au travail est un recueil de six interviews d’acteurs et actrices qui parlent avec passion de ce qu’ils cherchent, de ce qu’ils ont trouvé et de ce qu’ils amènent dans leur profession.