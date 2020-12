L’homme des hautes plaines - la critique

Résumé : Venu de nulle part, un cavalier taciturne surgit dans la petite ville de Lago, en plein désert, et découvre une population terrorisée par l’imminente sortie de prison de trois hors-la-loi. L’homme sans nom est engagé pour défendre la ville. En contre-partie, il aura droit à tout ce qu’il voudra. Les habitants de Lago vont bientôt le regretter...

Critique : Dans son deuxième film en tant que réalisateur, Clint Eastwood paie sa dette au western spaghetti et à Sergio Leone qui l’a tiré de l’anonymat. En ces années 70 où les mythes étaient sérieusement mis à mal et le western revisité par des iconoclastes tel Robert Altman dans son crépusculaire John McCabe, Eastwood, d’emblée, pose sa marque en tant que cinéaste sortant des sentiers battus.

Revisitant à sa manière une histoire classique, celle d’une ville écrasée par la peur et la couardise (on pense bien sûr au Train sifflera trois fois), il nous fait passer de l’autre côté du miroir. Chez lui, point d’héroïsme et surtout point de (bons) sentiments. Tout n’est qu’abjection. Les hommes sont des loups pour les hommes et, dans la lutte pour le pouvoir, ne s’en sort que le plus cruel de la meute. Dans cet exercice, Stranger (l’étranger) dépassera les bornes de l’imaginable et, sous couvert de la protéger, mettra la ville en coupe réglée, obligeant même, dans une séquence inoubliable, ses habitants à la peindre en rouge et à lui donner le nom de Hell (l’enfer). C’est que, bien sûr, ceux-ci ne sont pas des anges comme on le découvrira petit à petit, grâce à un scénario diaboliquement bien ficelé.

Violent, dépouillé, plein de mystère et de symbolisme, débordant de cynisme, surréaliste par certains côtés oniriques et sous-tendu d’ironie, L’homme des hautes plaines est un film splendidement construit, splendidement joué et splendidement filmé. Il est de ceux qui flamboient d’emblée et font dire qu’un metteur en scène débutant a une grande carrière devant lui. Ce que Clint Eastwood prouvera à de multiples reprises par la suite. Parmi tous les genres auxquels il s’est essayé avec le bonheur que l’on sait, le western occupe une place à part : Pale Rider (1985) et Unforgiven (Impitoyable, 1992) viendront plus tard le démontrer de magistrale manière.