Nazarín - Luis Buñuel - critique

Résumé : Parce que sa générosité et sa charité n’ont pas de limites, le père Nazarín vit dans une misère profonde. Désavoué par l’Église pour avoir protégé une prostituée soupçonnée de meurtre, Nazarin doit fuir, condamné à une longue errance..

Critique : Initiée en 1928 avec Le chien andalou, en collaboration avec Salvador Dali, la carrière de Luis Buñuel, avant les grands chefs-d’œuvre des années 60 et 70, s’est poursuivie un temps au Mexique. Quelques-uns de ces films mexicains sont quasiment inconnue du public français. Ils méritaient d’être tirés de l’oubli. Dans le rôle principal de Nazarín trois ans avant de jouer dans Viridiana, Francisco Rabal incarne un personnage extrêmement pieux qui se consacre à une vie d’austérité ascétique et d’active charité. Un apostolat certes vertueux, mais qui s’oppose diamétralement au mode de fonctionnement des institutions religieuses. "Vivre de charité n’est pas un précepte assez digne", souligne son supérieur hiérarchique. Imperturbable, Nazarín continue à professer envers et contre tout sa doctrine.

© Splendor Films

Si ce prêtre en rupture de ban pourrait s’apparenter à un Don Quichotte utopiste, Buñuel démolit sans pitié cette analogie et dresse un portrait bien amer. Errant dans un Mexique ravagé par la famine, les épidémies et les injustices sociales, la figure de l’ecclésiastique, désormais dépouillé de sa soutane, ne sauve rien ni personne. Sa mansuétude, sa charité, sa bonté ne sèment que violence, injustice, chaos et désolation autour de lui. Lorsqu’il accepte de travailler en échange d’un repas, on lui rétorque qu’il vole le travail d’un autre, ce qui déclenche une violente rixe. Mais notre homme est déjà loin à cueillir des fleurs, inconscient et incapable de réaliser quel drame il a déclenché. Telle est la contradiction fondamentale exprimée par un personnage qui tient plus du Candide que du Messie.

Sans aucune complaisance, le cinéaste représente la quête spirituelle de Nazarín comme un malaise de vie flagrant. Constamment en opposition avec les lois de la survie, sa foi et ses principes altruistes semblent ne pas avoir de place dans un monde cruel et pourtant si humain. Un constat douloureux, annonciateur du coup de tonnerre de Viridiana dans lequel la charité chrétienne reviendra sur le tapis, pour y être fustigée de manière encore plus impitoyable.