Noir, c’est noir, les corbeaux dans l’art et le folklore – Angus Hyland et Caroline Roberts - chronique livre

Résumé : « Noir, c’est noir, les corbeaux dans l’art et le folklore » commence par une introduction sur les corbeaux de la tour de Londres. Puis suivent des peintures, des photographies, des poèmes et des extraits de romans mettant en scène cet oiseau noir...

Critique : Ce n’est pas seulement le corbeau qui est à l’honneur, mais aussi les corneilles et même le geai. En effet, ces trois espèces appartiennent à la famille des corvidés. Et si le corbeau tient la dragée haute à ses deux collègues, il leur laisse quand même une petite place dans ce recueil de toute beauté.

Alternant peintures, poèmes, photographies ou extraits de livres, Angus Hyland et Caroline Roberts nous présentent des créations visuelles et littéraires. On retrouve des œuvres connues, comme le poème d’Edgar Allan Poe et son légendaire et fatidique "Nevermore", ou encore l’évocation de la légende utilisée par James O’Barr pour son comics The Crow qui a inspiré le dernier film de Bandon Lee et la série télévisée avec Marc Dacascos. Mais à côté de cela, des artistes plus contemporains sont aussi présents, comme les peintres Eric Hynynen et Linda Mirabile.

En dehors des extraits et images, plusieurs textes courts nous expliquent bien des facettes du caractère de ces oiseaux à la sinistre réputation. Le corbeau est très joueur, mais aussi doté d’une excellente mémoire, car il peut communiquer ses amitiés comme ses haines à ses congénères, et ce sur plusieurs générations. Il est également capable de comprendre le don et de vous ramener un cadeau si vous le nourrissez régulièrement, sans oublier sa capacité à croasser quelques mots.

Ce livre est une belle occasion de s’éloigner des idées reçues pour mieux comprendre cet animal et tout le bagage qu’il a apporté dans le monde de l’art.

Eric Hynynen, Strange Fruit 2012 Copyright Eric Hynynen Art, Copyright Pyramyd 2025

Le recueil propose une magnifique série d’illustrations et de photographies de qualité. Qu’elles soient en couleurs ou en noir et blanc, on prend énormément de plaisir à parcourir cet ouvrage. Les polices gothiques employées pour faire ressortir des termes restent tout à fait lisibles. C’est un véritable voyage temporel, du deuxième siècle avant Jésus-Christ jusqu’à notre époque. Il s’agit aussi d’un déplacement géographique, qui nous dévoile la présence de cet oiseau dans de nombreuses cultures : nouvelles américaines, mythologie nordique, estampes japonaises ou encore romans français. Le corbeau est partout et cet ouvrage lui rend un très bel hommage.

Noir, c’est noir, les corbeaux dans l’art et le folklore montre l’omniprésence des corvidés dans la création artistique, les légendes et les coutumes de plusieurs civilisations. Ce livre aux illustrations de qualité aide à mieux cerner le caractère d’un oiseau à la mauvaise réputation imméritée.