Notre-Dame brûle - Jean-Jacques Annaud - critique

Résumé : Le long métrage de Jean-Jacques Annaud reconstitue heure par heure l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019, lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leur vie en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

Critique : A l’origine, cela pourrait être une cigarette. Ou encore un problème de défaillance électrique. Ou les deux à la fois. En tout cas, cet incendie stupéfiant raconte aussi une France qui, à force d’économies, de restrictions budgétaires, laisse ses bâtiments historiques dans un état de sécurité plus que questionnant. Naturellement, le point de vue de jean-Jacques Annaud est partisan. Mais le cinéaste peut se le permettre, au regard de sa carrière magnifique où il a fait la démonstration de son génie cinématographique. Le réalisateur appartient à la génération des Beineix ou Besson qui ont complètement réinventé le cinéma français, au moment où nos écrans étaient envahis par des œuvres américaines. Ces cinéastes-là savent faire un cinéma de la démesure et de la grandiloquence. Notre-Dame brûle est de ces films qui marqueront les générations qui l’auront vu.

Parler de ce long métrage, c’est nécessairement se raconter l’histoire de la France qui, à peine guérie des meurtrissures sociales laissées par les gilets jaunes, subit un incendie gigantesque en plein de Paris. Le cinéaste emprunte le point de vue des hommes du feu et de quelques gardiens de l’architecture ancienne qui ont permis à l’édifice religieux de ne pas plus s’écrouler. Pendant presque deux heures, le long-métrage tient en haleine son spectateur. L’énergie est permanente et l’on tremble en même temps que les héros qui la sauvent, même si on sait à l’avance le résultat. Jusqu’au bout, Jean-Jacques Annaud parvient à nous faire rentrer dans le squelette du bâtiment, dévoré par des feux dont on craint le pire. On est même surpris par nos propres accès de triomphalisme quand, enfin, les pompiers parviennent avoir raison du monstre de feu.

Alors, oui, il y des scènes qui auraient mérité d’être plus nuancées. La plus incroyable demeure celle où un certain président américain écrit un tweet de conseils aux autorités françaises, ou encore celle où la maire de Paris alerte des secours depuis son bureau de l’Hôtel de Ville. Mais tout le reste relève de l’exploit cinématographique. Annaud réussit un tour de force en mélangeant des images réelles et des reconstitutions plus que réalistes. Le spectateur rentre dans cette machine à broyer le bois et les murs sans pouvoir lutter contre ses émotions. La colère, l’admiration, les larmes le traversent. Notre-Dame brûle répond absolument à la fonction du cinéma : celle de faire voyager ses spectateurs et générer des émotions que la vie ordinaire n’apporte pas. Le film est flamboyant d’un bout à l’autre, au sens métaphorique et réel du terme.

Voilà donc une œuvre de cinéma dont on aurait tord de se priver. Jean-Jacques Annaud nous offre deux heures de patriotisme et de plaisir dont on ressort revigoré et confiant sur l’humanité.