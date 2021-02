Stalingrad - la critique + le test Blu-ray

Résumé : Durant la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1942, Hitler envisage d’envahir Stalingrad, ville clé de l’URSS qui le sépare de la victoire totale sur l’Europe. Les Russes se préparent à la défensive. Un héros aiderait à motiver les troupes. Entre alors en jeu Vassili Zaitsev, un jeune tireur d’élite de l’Armée Rouge. Doué d’une stupéfiante adresse au tir, il est remarqué par un commissaire au peuple, Ivan Danilov. Les deux jeunes gens deviennent amis. Ranimer la flamme de l’héroïsme, redonner aux soldats décimés la force de lutter contre l’implacable machine de guerre allemande, telle est la mission de Danilov. Celui-ci fait de Vassili le héros de sa propagande. Dans le camp ennemi, l’état-major dépêche son meilleur tireur d’élite, le Major König, pour abattre celui qui est devenu le symbole de l’indomptable résistance russe.

Critique : Pour le meilleur et pour le pire, Stalingrad est l’œuvre d’un cinéaste et co-scénariste appliqué : Annaud soigne la reconstitution historique, comme les grandes scènes ; on n’oubliera pas le début, hommage au Spielberg du Soldat Ryan, ni l’attaque aérienne, le chaos et la peur distillés par un montage efficace. Mais l’application le pousse aussi à alterner systématiquement moment fort et moment creux et là, les faiblesses dominent : direction d’acteurs aléatoire, dialogues lourdement explicatifs, clichés attachés à des personnages caricaturaux, musique redondante, psychologie de bazar (ah ! l’histoire du grand-père et du loup !), romance inconsistante.



Pour l’essentiel, le film décrit un combat entre deux tireurs d’élite, sorte de rivalité à distance qui inscrit la petite histoire dans la grande. On pense aux Duellistes de Ridley Scott, mais Annaud échoue à retranscrire un face à face obsessionnel, et il étire le jeu du plus malin jusqu’à l’excès, sans qu’une progression narrative ne lui donne de l’ampleur. Néanmoins, certaines séquences, comme celle près du haut-fourneau, avec la chute de morceaux de verre, sont magnifiquement exploitées, avec un sens de l’espace remarquable.

C’est dans certains détails qu’on appréciera la subtilité d’Annaud, notamment dans son utilisation ironique des décors ; ainsi des cadavres amoncelés près de statues d’enfants qui font une ronde ; ici son intelligence cinématographique, mieux que dans les séquences intimistes, trouve sa mesure.



On ne peut faire grief au cinéaste de son ambition : il lorgne du côté de David Lean, cherchant l’équilibre entre l’épopée et le récit à hauteur d’homme. Faute d’un scénario plus consistant, on se rabattra sur les magnifiques scènes de groupes : les deux traversées de la Volga sont parfaitement maîtrisées, et Annaud trouve un souffle qui lui fait si souvent défaut : le travelling ascendant qui révèle l’étendue des combats, la fuite mortelle face à l’ennemi, autant de preuves d’un indéniable savoir-faire. Même le face à face final a une certaine ampleur, même s’il n’évite pas les clichés -et il faut oublier les dernières images sentimentales nimbées d’une insupportable orchestration.

Les suppléments :



C’est Byzance ! Outre la bande-annonce et un making-of classique (28 minutes), le Blu-ray propose un documentaire pédagogique bien fait sur la bataille de Stalingrad (26 minutes), des scènes coupées dispensables ; mais c’est surtout l’implication du cinéaste qui fait le prix de ces bonus : un entretien contemporain court et passionnant revient sur les différentes phases de la réalisation du film, depuis l’intention initiale (8 minutes). Enfin, le gros morceau est un commentaire audio sans temps morts, bourré d’informations en tout genre : sur l’histoire, le tournage, la réception ...

L’image :



La restauration fait merveille ; quelques plans en deçà, mais globalement l’image est propre, nette, sans scories.

Le son :



Les deux pistes DTS-HD 5.1 (vo et vf) sont magnifiques de précision, avec des scènes de combat bluffantes.