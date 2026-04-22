Nous l’orchestre - Philippe Béziat - critique

Résumé : Comment jouer ensemble sans se sentir disparaître dans la masse ? Comment cohabiter si longtemps sans que le groupe explose ? Quel rôle joue vraiment le chef d’orchestre ? Pour la première fois, caméras et micros se faufilent parmi les cent-vingt musiciens de l’Orchestre de Paris, à la Philharmonie, sous la baguette de leur jeune chef prodige, Klaus Mäkelä. Un film immersif au cœur de la musique en train de se faire ; au plus près de l’expérience des musiciens, de leurs émotions, de la beauté.

Critique : Parler de musique au cinéma ne va jamais de soi. D’autant plus qu’il s’agit ici de parler de femmes et d’hommes qui composent un monstre multiforme avec à sa tête un génie, ce qu’on appelle un orchestre. On sait que le milieu de la musique symphonique est très réglementé, contraint par le syndicalisme, et que derrière l’apparente stabilité des musiciens affairés autour de leur chef s’agite un monde pétri de conflits. Et pourtant, à chaque fois, quand les spectateurs débarquent dans la salle de concert, il y a l’œuvre qui commence, dans une perfection absolue où plus le moindre différend n’est visible.

Nous l’orchestre décrit ainsi cette personnalité collective hybride que constitue un orchestre où chacun met un bout de son talent, de son histoire, au service d’un maestro de la musique. Il aurait pu s’agir d’un simple documentaire qui juxtaposerait des scènes de vie avant l’aboutissement final, à savoir un concert. Le film est tout autre. Il s’agit véritablement d’une œuvre de cinéma qui manie l’art du muet, du montage, du son et du cadrage dans une histoire, apparemment faite de bric et de broc, mais qui dégage une cohérence forçant l’admiration.

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À chaque fois que Philippe Béziat plante sa caméra au milieu du monde du spectacle, il produit du merveilleux. On se souvient du mélange hybride de classique et de hip-hop dans Indes galantes qui était époustouflant de rythme et maîtrise. Le cinéaste pousse encore un niveau au-dessus. Le long-métrage joue avec ce que la technique cinématographique permet de mieux pour surpasser le réel. Le travail du son, de la photographie emprunte des chemins qui rappellent avec force les premiers métrages de cinéma, quand les images étaient entrecoupées d’affiches pour traduire la paroles des acteurs. Il filme la Philharmonie de Paris avec une majesté absolue, grâce à un sens du cadrage absolument fantastique. Et l’on trouve toujours, comme un long filet de lumière, derrière les vitres, le périphérique de Paris et ses colonnes de voitures.

Nous l’orchestre n’est pas seulement un film musical. C’est un long-métrage sur la vie, celle de ces musiciens qui quittent leur maison le matin et vont s’engouffrer des journées entières dans la pénombre des salles de concert. Ils travaillent tout le temps, et pourtant Philippe Béziat n’extrait de ces heures acharnées que la quintessence de leur art qui s’imprime dans les pages de Bartok, Ravel et tous les autres. Le spectateur vibre au rythme du souffle musical qui colle parfaitement à la manière dont le cinéaste articule les images. On perçoit là la puissance du métier de cinéaste qui parvient à faire de la réalité un objet qui va au-delà du sens.

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Klaus Mäkelä peuple la plupart des images du film. Le chef d’orchestre n’a que trente ans et l’on ressent chez lui quelque chose qui va au-delà du génie. Son appétence à diriger la musique a démarré très tôt, dès l’enfance. Il est totalement habité par les partitions qu’il dirige avec, et c’est là la preuve de son génie, une simplicité complètement désarçonnante. Pourtant, le long-métrage ne se focalise sur lui. Philippe Béziat évite soigneusement de le stariser pour rendre aux musiciens toute la dimension personnelle et artistique qui fait la matière d’un orchestre.

Nous l’orchestre est un grand documentaire français qui montre combien le genre permet, peut-être plus que la fiction, de raconter la vie dans une perspective quasi spirituelle. Le cinéaste a réalisé et produit un film majeur qui frôle la perfection, en écho sans doute à la gestualité géniale du Finlandais Klaus Mäkelä, quand il pénètre les mystères d’une partition musicale.