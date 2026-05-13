Obsession - Curry Barker - critique

Résumé : Et si vous pouviez réaliser votre rêve le plus fou ? Un jeune introverti met la main sur un objet magique capable d’exaucer n’importe quel souhait. Son crush de toujours tombe alors raide dingue de lui… jusqu’à l’obsession la plus totale. Faites attention à ce que vous souhaitez !

Critique : Il y a des vœux qu’il faudrait parfois s’abstenir de faire, surtout lorsqu’ils se réalisent et que la seule issue demeure la mort de celui qui les a formulés. C’est exactement ce qui arrive au jeune héros, Bear, un garçon introverti, qui, à l’aide d’un objet étrange récupéré dans une boutique ésotérique, fait le rêve que Nikki tombe éperdument amoureuse de lui. C’est bien ce qui arrive, mais au point que cet amour devient une obsession maladive et dangereuse.

Tourné pour moins d’un million d’euros, Obsession, l’un des plus grands succès du cinéma d’horreur de cette année, décrit avec un réel talent la relation pour le moins perverse qui se noue entre un jeune homme plutôt sympathique et une jeune femme apparemment passée dans un autre monde. Et pour cause, déjà plus jeune, elle était harcelée pour ses comportements jugés fous par ses camarades de classe. Elle verse ainsi dans une forme de tyrannie amoureuse qui donne l’impression qu’elle est habitée par un être diabolique qui la pousse au pire. En même temps, le jeune cinéaste Curry Barker n’emprunte pas directement les voies très codifiées du cinéma de possession, mais joue autour du genre qui oscille entre drame amoureux, apparitions fantomatiques et folie totale.

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On a là tous les ressorts d’un film d’épouvante voué à la réussite grâce à un subtil cocktail de terreur et de réalisme. Pas de table qui bouge ou de monstre sorti des tréfonds d’une maison hantée. Juste une jeune femme qui pète littéralement un câble et devient une sorte de tueuse sans foi ni loi, au nom de l’amour qu’elle éprouve pour Bear. Le formalisme du film est lui-même très intéressant avec le recours à des images sombres, des plans qui rappellent des grands succès du cinéma d’horreur comme l’immense Exorciste, tout en se gardant de verser dans le fantastique ou l’hémoglobine à outrance. Curry Barker fait montre de prudence pour ne pas céder aux vieilles ficelles du cinéma d’épouvante, déjà largement éprouvées. Il dépeint des personnages tout à fait ordinaires dont les repères sociaux et moraux finissent par se désagréger.

Que la meurtrière soit une femme pourrait susciter des réactions au sein de certains mouvements féministes. Le long-métrage renverse en effet la représentation habituelle de la violence conjugale en l’incarnant à travers une compagne. En réalité, le ton résolument ironique et comique du film propose un regard décalé et critique sur le cinéma d’horreur, où le pire surgit souvent à partir des événements les plus banals du quotidien. Curry Barker réussit ce tour de force en usant d’un scénario très malin, où la peur et le drame amoureux épousent les mêmes formes.

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À quelques jours de la Fête du cinéma 2026, Obsession propose aux spectateurs un film sérieux et maîtrisé, tout en les entraînant dans la folie sanguinaire qui gagne son héroïne. Le long-métrage suscite une véritable jubilation, sans jamais tomber dans le voyeurisme ni la complaisance. Le pas de côté humoristique, souvent présent dans ce type de film, apporte une légèreté qui contraste avec le fond sinistre et glaçant.

Il faut saluer l’interprétation d’Inde Navarrette qui joue le personnage central de cette balade sentimentale sombre. Elle incarne avec brio la jeune fille éperdument amoureuse qui bascule peu à peu dans une folie destructrice. La comédienne n’hésite pas à pousser les postures qui, a priori, pourraient friser le ridicule. Pourtant, elle parvient à donner à son personnage une consistance rarement vue dans ce type de long-métrage.