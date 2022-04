On est fait pour s’entendre - Pascal Elbé - critique + test DVD

Résumé : Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent son manque d’empathie)... Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue s’installer temporairement chez sa sœur avec sa fille après la perte de son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour s’entendre !

Critique : avec Avec On est fait pour s’entendre, Pascal Elbé signe son troisième long-métrage. Tête de Turc (2010) et Je compte sur vous (2015) lui ont précédé. C’est un retour réussi à la comédie que nous propose le réalisateur qui incarne aussi le personnage principal d’Antoine ; un personnage principal qui s’entête et s’empêtre dans le déni de sa surdité extrêmement prononcée. Il va, peu à peu, entrer dans la phase de l’acceptation et se rendre compte que ses oreilles, par le biais d’une aide auditive, vont lui prêter main forte dans bien des situations jusqu’ici le dépassant... sans même qu’il ne s’en aperçoive. Sa voisine Claire, peste et attachante à la fois, agacée par son réveil qu’il n’entend nullement -bien qu’il soit réglé au maximum-, va peu à peu s’imposer comme une évidence amoureuse. L’entremetteuse à son insu sera la petite fille de Claire. Rappelons que c’est Sandrine Kiberlain, enthousiasmée par le scénario et connaissant très bien Pascal Elbé, qui joue le rôle de Claire avec un brio naturel.

La surdité est un handicap beaucoup plus répandu que nous pourrions le croire. Dix millions de personnes en France rencontrent, en effet, des problèmes d’audition. Il en découle deux questions : "Peut-on en rire ?" et "Si oui, dans quelle mesure ?". Tout d’abord, la surdité a fait irruption précocement sur le plan artistique : son utilisation comique s’est affirmée dès le théâtre antique, et ne s’est pas démentie depuis. Preuve en est, exemple notoire, le professeur Tournesol dans les albums de Tintin. Des onomatopées comme "Hein ?" ou "Comment ?" peuplent également notre langage quotidien. Pascal Elbé a pris l’option d’aborder la surdité de manière décomplexée. Son intention de réalisateur est de creuser ce sujet sans lourdeur mais avec jovialité. La surdité se révèle être la source bienvenue de bien des quiproquos, dont regorge On est fait pour s’entendre. Nous vous recommandons chaleureusement, toutes oreilles debors, de visionner cette comédie sentimentale résolument transgénérationnelle.

Le test DVD

Image :

Le tout tient la route avec un excellent éclairage de théâtre (le film s’apparente parfois à un vaudeville) pour les scènes en intérieur. L’extérieur tire aussi son épingle du jeu.

Son :

Le son est de bonne facture, et nous avons parfois, par l’intermédiaire du personnage d’Antoine, l’impression de tester son appareil auditif. Cette immersion est appréciable.

Compléments :

Les compléments sont pléthoriques et vous en diront plus autant sur le réalisateur que sur son long-métrage :

Le film commenté par Pascal Elbé ;

Scènes coupées ;

Court-métrage Timing (2002) de Pascal Elbé ;

Bande-annonce.