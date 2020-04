Once Upon a Time in Hollywood - la critique du film

Résumé : En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.

Copyright Sony Pictures Releasing France, 2019

Notre avis : Depuis la Palme d’Or remise à Pulp Fiction en 1994, le fait que Quentin Tarantino soit un cinéphile érudit et que son œuvre soit ultra référencée est devenu un euphémisme que personne n’oserait remettre en question. Même le principal intéressé semblait avoir voulu s’en amuser quand, dans son précédent long métrage, Les 8 Salopards, il prenait pour principale source de références ses propres réalisations. Le projet de le voir consacrer son nouveau film à l’univers de Hollywood était donc prometteur, puisqu’on pouvait imaginer de sa part un récit qui déborde d’anecdotes et se créerait ainsi sa propre mythologie. Ce résultat n’est pas au rendez-vous dans la mesure où le cinéaste, certes, multiplie les clins d’œil comme il l’a toujours fait, allant jusqu’à transformer certains passages en jeu de pistes pour initiés, mais ne nous dévoile rien de nouveau sur une grosse machine à rêves, ni sur la période à laquelle il situe son histoire, à savoir la fin des années 60.

Sa démarche rappelle en fait celle de Tim Burton lorsqu’il avait élaboré le biopic sur Ed Wood, à savoir qu’il utilise sa reconstitution du travail d’un artiste pour évoquer ses propres remises en question personnelles. Ici, le personnage principal est un acteur fictif, incarné par Leonardo DiCaprio, alias Rick Dalton, une ancienne star d’une série télévisée, dont la carrière est désormais cantonnée à des petits rôles de méchants. Tarantino voit-il en lui son alter ego, celui d’un artiste sans avenir ? Peut-être se reconnaît-il davantage dans le binôme que Rick forme avec son cascadeur, Cliff Booth, incarné par Brad Pitt. Cette association configure un duo qui cherche toujours à se renouveler. Quoi qu’il en soit, le spectateur devra déterminer l’interprétation de cette symbolique complémentarité entre les deux hommes, pour saisir la portée de la démarche du cinéaste, et ainsi y voir un long métrage loin d’être aussi fun que l’image enchantée dont il veut lester cette époque. Pour rappel on parle de quelqu’un qui a évoqué l’esclavage avec plus de pep’s, et surtout d’une période que Paul Thomas Anderson (pas un roi de comédie) a su représenter, dans Inherent Vice, sous son angle le plus psychédélique.

Copyright Sony Pictures Releasing France, 2019

En effet, la traversée du désert, sur un plan aussi bien affectif que professionnel, que vivent ces deux personnages, à travers lesquels il ne fait plus aucun doute que Tarantino parle de lui-même, fait de ce Once Upon a Time in Hollywood un film marqué par une tonalité intrinsèquement morose. Quelques touches d’humour loufoque et/ou violent (pas tant que ça !) et surtout une bande originale enjouée, qui sont les marques du réalisateur, ne suffisent pas à masquer le caractère désenchanté qui transparaît de l’écriture de ce scénario. Et pourtant, il n’est pas aisé de voir le discours que Tarantino cherche à tenir. La construction des plus foutraques qu’il a privilégiée pour son récit, semble continuellement dévolue à compenser cette grille de lecture emphatique qu’il n’assume pas.

Ainsi, les scènes se succèdent, sans forcément qu’elles fassent avancer l’intrigue. C’est notamment le cas des rencontres que le personnage de Brad Pitt fait avec ceux de Bruce Lee (Mike Moh) puis de George Spahn (Bruce Dern). Cette dernière, d’ailleurs, dont la mise en scène emprunte astucieusement à celle d’un film d’horreur, semble n’avoir été placée là que pour justifier le caractère « méchant » de la bande de hippies, qui croise la route des héros. Or, c’est cet élément qui rend la conclusion du film très problématique, puisque - ce n’est un secret pour personne -Margot Robbie incarne Sharon Tate, et le traitement que Tarantino fait de l’assassinat de cette jeune starlette, muse de Polanski, soulève des interrogations morales qu’il est impossible d’évoquer sans rien en divulguer (ce que nous nous sommes promis de ne pas faire). Bref, la finalité de Tarantino est assez trouble, car il ne semble pas vouloir admettre que la mélancolie de ses personnages vient uniquement de lui, mais n’arrive pas à rendre jouissive son immersion dans une époque pour laquelle il manifeste un grand attrait. Peut-être a-t-il découvert que tout n’était pas rose dans le Hollywood de ses rêves. Il est alors dommage de n’en partager qu’un terrible désenchantement.