Cannes 2023 : Rencontre avec Quentin Tarantino à la Quinzaine

News : « Ce cinéphile hors pair et généreux est chez lui à la Quinzaine. Il sera notre invité cette année pour présenter un film surprise et discuter autour de sa contre histoire du cinéma », a déclaré la Quinzaine des Cinéastes. Les films de Tarantino n’avaient jamais été projetés dans les sections parallèles du Festival de Cannes, mais certains de ses longs métrages ont eu les honneurs de la sélection officielle. En 1992, Reservoir Dogs est projeté hors compétition, en séance spéciale : le mythe Tarantino est lancé. Le cinéaste est consacré deux ans plus tard avec la Palme d’or décernée à Pulp Fiction, qui devient l’un des films les plus cultes de l’histoire du cinéma.

Brad Pitt et Leonardo DiCaprio dans "Once Upon a Time... in Hollywood" © 2019 Columbia Pictures / Sony Pictures Releasing France. Tous droits réservés.

Hors compétition, Kill Bill vol. 2 secoue la Croisette en 2004, l’année ou le réalisateur préside le Jury qui accorde la Palme d’or à Fahrenheit 9/11 de Michael Moore. Tarantino est de nouveau en compétition officielle avec Boulevard de la mort (2007) et Inglorious Basterds (2009), qui vaut à Christoph Waltz le prix d’interprétation masculine. Il est encore en compétition avec Once Upon a Time... in Hollywood dix ans plus tard.