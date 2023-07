Opening Night - John Cassavetes - critique

Résumé : Myrtle Gordon, est une comédienne de théâtre célèbre et adulée. Elle est la vedette de la pièce THE SECONDWOMEN, écrite par Sarah Goode, mise en scène par Manny Victor et interprétée par Maurice Aarons– tous forment son équipe habituelle. Son rôle de femme vieillissante et angoissée par son âge la perturbe cependant plus que d’ordinaire. Un soir, elle assiste à la mort d’une admiratrice qui tentait de l’approcher. Ce drame va bouleverser le quotidien de la troupe...

© Faces Distibution

Critique : On peut dire de l’œuvre de John Cassavetes qu’une place primordiale est réservée à l’acteur. Il lui donne une telle liberté, que le film pèse entièrement sur ses épaules. Et c’est justement parce qu’avant d’être le réalisateur que l’on connaît, il a commencé comme comédien, qu’il laisse l’interprète s’affranchir de toutes règles lui permettant de s’approprier le rôle et d’en faire son double. Amoureux du théâtre qui fait la part belle à l’acteur, il lui écrit une pièce : Une femme sous influence, mais devant l’effort psychologique qui lui est demandé, son épouse Gena Rowlands lui demande de l’adapter pour le cinéma. C’est en tournant Opening Night en 1976, qu’il peut enfin réaliser son rêve, filmer le théâtre ou du moins l’essence même : le comédien. Car il y a bien une distinction dans la profession, l’acteur de cinéma n’est pas le même que celui du théâtre et c’est à cela que s’est attelé Cassavetes à travers ses films : essayer de filmer l’acteur de théâtre. C’est pourquoi le spectateur a souvent l’impression d’assister à une captation d’une pièce en plusieurs actes et que par bien des égards son cinéma est si atypique.

© Faces Distibution

Véritable hymne au métier d’acteur, Opening Night est sans doute le chef-d’œuvre de Cassavetes. Une mise en abîme exceptionnelle, à travers une comédienne, Myrtle incarnée par Gena Rowlands, qui, répétant le rôle d’une femme vieillissante, ne supporte pas le reflet de son image et l’alcool aidant, vire à la limite de la schizophrénie. Cassavetes nous dévoile le secret de cet art : être capable de saisir l’âme humaine, voler la vie de quelqu’un d’autre et ne pas hésiter à y plonger au risque de s’y noyer. Le jeu ne doit plus exister, il faut être ce personnage. L’interprétation de Gena Rowlands est tout simplement bluffante. Une nouvelle fois, Cassavetes la sublime par des gros plans où il saisit toute sa fragilité et sa qualité d’artiste. Elle est l’actrice qui doit en camper une seconde, devra elle-même jouer sur scène un autre rôle. Proche d’un dédoublement de la personnalité, elle voit sa foli révélée par une mise en scène judicieuse, dont ce magnifique plan avec le jeu des miroirs où Myrtle se démaquille.

© Faces Distibution

Dans Opening Night, Gena Rowlands donne la réplique à son époux John Cassavetes qui se délecte de son rôle d’acteur, lui aussi vieillissant. La dernière demi-heure est littéralement exquise. Les deux comédiens sont sur scène devant un véritable public (venu suite à une annonce parue dans un journal local) en train de jouer leur rôle qu’ils improvisent au fur et à mesure. Gena est devenue la seconde femme, l’a réinventée. John lui-même s’engage vers cette voie. La magie opère, on sent aussi bien cette complicité qui les unit, que la sincérité de leur interprétation qu’ils ont su appréhender. L’assistance ne s’y trompe pas et rit de leur jeu, et pourtant le pari était risqué. Car Cassavetes s’est juste contenté d’écrire la partie filmée du spectacle, les spectateurs ont donc consciemment assisté à une pièce de théâtre inachevée. Par crainte de les voir s’ennuyer entre les prises, Cassavetes n’hésite pas à envoyer les comédiens sur les planches afin de les divertir. À la fin de la représentation, on remarquera la présence du clan Cassavetes (Peter Falk, Seymour Cassel), venu les féliciter. Petit bijou du cinéma, Opening Night est un des rares films à rendre hommage à cet art qu’est la profession d’acteur. Épris de théâtre, de style, vous êtes cordialement invités, comme le public de l’époque, à vous asseoir et à vous régaler devant ces maîtres du jeu.