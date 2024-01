Une femme sous influence - John Cassavetes - critique

Résumé : Contremaître sur les chantiers, Nick est submergé par le travail. Il annonce un soir à sa femme Mabel qu’il ne pourra pas rentrer chez lui comme prévu. Seule et totalement désemparée, Mabel confie alors ses enfants à sa mère, se saoule et, à demi-consciente, ramène un homme à la maison. Le lendemain, Nick débarque avec toute son équipe. Mabel leur prépare des spaghettis, essaye d’être gentille et prévenante ; mais sa fantaisie et ses excès embarrassent tout le monde et ses efforts dégénèrent dans une nouvelle scène de ménage avec Nick.

Critique : En 1974, John Cassavetes, toujours caméra à l’épaule, nous livre Une femme sous influence, une vision de la femme en prise avec la société, qu’il dépeint comme fantaisiste à la limite de l’aliénation. Mais l’est-elle réellement ? Ou est-ce l’alcool, élément perturbateur, qui comme son titre nous l’indique « A Woman Under the Influence » qui signifie en anglais “être sous l’emprise de l’alcool ou d’une drogue”, qui met Mabel dans une telle situation ? Pourtant, hormis l’une des premières scènes, où dans un bar l’héroïne y plonge son désarroi pour finir au bras d’un inconnu, on ne la voit pas s’enivrer. Mais si l’on ne s’arrête pas à cette première évidence, on perçoit un message beaucoup plus profond du réalisateur. C’est en écrivant une pièce de théâtre à la demande de son épouse, l’actrice Gena Rowlands, à qui il destine le rôle-titre, que lui vient à l’esprit ce récit. Une histoire qui fait écho à ce même sentiment de différence qu’il éprouve face au monde hollywoodien dans lequel il ne se reconnaît pas. Lui, qui n’aspire qu’à une seule chose : s’affranchir des codes et créer en toute indépendance.

Le rôle de Mabel implique un investissement si intense en émotion, que la comédienne ne se sent pas assez forte pour l’interpréter chaque soir sur scène, au risque de perdre elle-même sa santé mentale. De fait, le rôle n’est pas simple à tenir : il faut être à la fois une personne dite “normale” et parallèlement se laisser glisser vers une attitude non conventionnelle. Une situation qui bouscule aussi bien les autres personnages que le spectateur. Dès lors, Cassavetes reprend-il le chemin de l’écriture afin de l’adapter pour le cinéma.

L’époux, Nick Longhetti, est incarné par Peter Falk, célèbre pour son rôle dans la série policière Columbo. Rentré dans la “famille Cassavetes” depuis sa collaboration sur le film Husbands, l’acteur fait preuve ici d’une telle sensibilité qu’il éclipse l’inoubliable et célèbre lieutenant, confirmant son talent d’artiste malheureusement sous-exploité. Il donne ainsi la réplique à une Gena Rowlands qui s’est imprégnée de la personnalité fantasque avec une telle ferveur, qu’elle génère chez le spectateur le même malaise que celui éprouvé par les autres protagonistes. Nous qui sommes pour la plupart rentrés dans un moule dit de “conformité”, ne pouvons être véritablement gênés par la folie, car absente de notre univers proche. Mais le fait que Mabel soit une mère, une femme à l’apparence normale mais encline à une certaine extravagance, nous indispose. Car si elle avait été véritablement psychiquement perturbée, cela n’impacterait pas notre vision. On comprend alors pourquoi la comédienne obtint, cette même année, le Golden Globe de la meilleure actrice dans un drame, prouvant par la même occasion le génie de son mari. Maître en sa qualité de metteur en scène et scénariste, il réussit à nous placer du point de vue de celui qui met en avant le comportement de Mabel.

Bien qu’on ne remette pas en question la valeur d’Une femme sous influence, on ne peut s’empêcher d’éprouver un sentiment de longueur face à la première partie du film ; “la folie” de Mabel finit même, comme pour les autres personnages, par nous épuiser. Pourtant, lorsqu’elle revient transformée après une hospitalisation de six mois, le spectateur n’attend qu’une seule chose : le retour fracassant de la trop passionnée Mabel. Troublant et dérangeant, plusieurs décennies après sa sortie, le scénario ne prend pas une ride. Une invitation à (re)découvrir le jeu et la beauté de Gena Rowlands.