Gloria - John Cassavetes - ccritique

Résumé : Dans un quartier populaire du Bronx à New-York, une jeune femme, Jeri Dawn (Julie Carmen), que l’on sent très inquiète, rentre en bus avec ses courses. Elle pénètre ensuite dans un immeuble où depuis l’entrée jusqu’à l’étage où elle se rend, plusieurs hommes sont postés. Une fois qu’elle est arrivée dans son appartement où elle retrouve sa famille, elle s’en prend à son mari Jack (Buck Henry), comptable pour la mafia, qui a livré des informations au F.B.I.

Critique : John Cassavetes, pour une fois, répondait à une œuvre de commande. Le récit de cette poursuite orchestrée par la mafia est, somme toute, assez banal et a été maintes fois traité.

Mais le cinéaste, d’ordinaire indépendant, ne va pas se contenter d’un film simplement formaté.

Il va faire la différence en signant deux portraits magnifiques de Gloria et de Phil, le jeune garçon qui va être confié à la jeune femme. L’originalité réside aussi dans la ville de New York qu’il nous montre, avec ses quartiers défavorisés, ses taxis quasi hors d’usage, ses routes abîmées, les immeubles sales et décrépits...

Le point fort du film concerne tout autant le personnage de Gloria que l’interprétation qu’en propose Gena Rowlands. L’héroïne, une ancienne petite amie d’un caïd de la mafia, vit seule avec son chat. Ses bonnes relations avec sa voisine Jeri vont la ramener vers celles de son passé. Jeri et son mari, se sentant en grand danger, vont lui confier le petit Phil âgé de six ans, ainsi qu’un petit carnet compromettant. Solitaire, égoïste, affirmant ouvertement son hostilité aux enfants, elle va devoir composer avec ce gamin perdu et mal embouché.

Gena Rowlands apporte une classe et une profondeur exceptionnelles à cette femme pourtant peu sympathique. Son personnage ne va pas hésiter à utiliser une arme pour défendre le gamin sans défense. Sa façon très chic de dégainer et de tirer en pleine rue (elle est habillée par Ungaro) se cristallise dans une silhouette cinématographique inoubliable.

John Adames, en gosse mal élevé, mais hypersensible, qui va petit à petit s’attacher à cette mère de substitution malgré elle, est, lui aussi, tout à fait exceptionnel

Reste tout de même un film bancal, où l’aspect policier, normalement central, est quasiment sacrifié au profit de la description très réussie de ce duo improbable. Le cinéaste, peu à l’aise avec le polar, rate son épilogue : il nous gratifie d’une fin aussi invraisemblable que bâclée.

Si en 1981 Gena Rowlands s’est fait souffler l’Oscar par Sissy Spaceck pour Nashville Lady ("Coal Miner’s Daughter" de Michael Apted), le film, lui, a obtenu le Lion d’Or 1980 à la Mostra de Venise (ex æquo avec Atlantic City de Louis Malle).