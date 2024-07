Otage - Florent-Emilio Siri - critique

Résumé : Parce qu’il a été incapable d’empêcher le meurtre d’une jeune femme et de son enfant, Jeff Talley, ex-policier de Los Angeles spécialiste des négociations en cas d’enlèvement, a tout quitté pour devenir chef du bureau de police d’une ville reculée. Il ne pouvait pas prévoir que trois petits malfrats allaient prendre en otage la famille d’un expert comptable bien moins banal qu’il n’y paraît... Conscients des enjeux, les mystérieux commanditaires de ce comptable kidnappent la femme et la fille de Talley pour le contraindre à endosser à nouveau le rôle qu’il ne voulait surtout plus jamais jouer. Face au cauchemar qui recommence, il n’a pas le droit à l’erreur.

Critique : Après les si dissemblables Une minute de silence, premier long métrage émouvant et intimiste dans lequel il racontait son enfance et peignait avec acuité la vie de potes mineurs sur fond de crise, et Nid de guêpes, film d’action made in France réjouissant au-delà des espérances, Florent-Emilio Siri revient avec Otage, son troisième opus qui, très loin du massacre tant redouté, propose un divertissement de bonne facture : bourrin, simple, efficace, parsemé de références, de scènes diaboliques et de détails méchants.

Alors qu’on aurait pu craindre que Siri ne se fasse avoir par les sirènes de Hollywood et délivre un opus gravement impersonnel, le cinéaste français affirme un sens aigu de l’atmosphère et une maîtrise formelle simplement stupéfiante. On retrouve ici toute sa délicieuse patte et de fait tout ce qui faisait le charme de son précédent long ayant pu être perçu comme une épatante relecture d’Assaut (l’attaque du fort évoquait l’opus formidable de Big John, qui s’inspirait déjà de Rio Bravo et La nuit des mort-vivants). Ce qui rend au passage le remake par Richet encore plus fadasse...

Avec son script qui pourrait tenir sur un confetti, ses personnages plus stéréotypés tu meurs et ses situations déraisonnablement invraisemblables, Siri s’en sort indemne en ne cherchant qu’à carburer au premier degré, en peaufinant sa mise en scène rien que pour le plaisir des mirettes et surtout en dirigeant ses acteurs comme personne. Mention spéciale (évidemment) à Bruce Willis, intense, expressif, désabusé. Comme si le héros des Die Hard se remettait en question et se voyait doublé par une génération encore plus méchante, perverse, violente, symbolisée par l’impressionnant Ben Foster.

Quelque part entre Shining (pour les pics horrifiques et les références tacites) et Panic Room (pour les génériques, le clash social et les trois cambrioleurs dans la maison friquée), sans jamais chercher à égaler les maîtres Kubrick et Fincher, cet épatant Otage a juste la sympathique intention de faire passer un excellent moment au spectateur. Inutile de dire que non seulement le pari est réussi mais que de surcroît le spectacle est plus séduisant et substantiel que prévu. Preuve que la virtuosité de Siri transcende sans problème n’importe quelles scories narratives et transpire à chaque plan le désir de faire du cinéma simple et de qualité. Dans son genre, une vraie réussite.

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : L’édition simple est exempte de tout bonus. Se reporter sur l’édition collector pour les découvrir.

Image & son : Un travail d’orfèvre nous permet de (re)découvrir Otage dans les meilleures conditions. Très belle définition en effet pour un film dont la plupart des plans fourmillent de détails. On notera aussi une bonne gestion des couleurs avec une ambiance claire-obscure parfaitement respectée. Pas de demi-mesure avec le son puisque le DTS est disponible en français et en anglais : l’immersion est totale.