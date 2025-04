Oxana - Charlène Favier - critique

Résumé : Ukraine, 2008. La jeune Oxana et son groupe d’amies multiplient les actions, slogans peints sur le corps et couronnes de fleurs dans les cheveux, contre un gouvernement arbitraire et corrompu. C’est la naissance d’un des mouvements les plus importants du début de ce siècle : Femen. Réfugiée politique, artiste, activiste, Oxana franchira les frontières et militera sans relâche pour les droits des femmes et la liberté, jusqu’à risquer sa propre vie.

Critique : Qui se souvient d’Oksana Chatchko, dite Oxana, l’une des cofondatrices du mouvement féministe international Femen, décédée en 2018 ? Issue d’une famille ouvrière déstabilisée par les penchants alcooliques et violents du père (réalité devenue stéréotype scénaristique dans les films traitant de ce sujet), Oksana parvient à s’émanciper par la peinture et le militantisme, qui semble lui couler dans les veines.

Alors que son sujet laissait entrevoir un film retraçant l’histoire global du mouvement Femen au prisme du regard d’Oxana, c’est le parcours personnel et intime de l’héroïne, dont la fragilité psychologique et la quête permanente d’une vie bonne et apaisée l’amèneront à commettre l’irréparable, qui intéresse la réalisatrice. C’est ce qui fait à la fois tout l’intérêt et toute la limite de ce biopic.

Copyright Diaphana Distribution

Si la mise en scène semble formatée pour une première partie de soirée de France Télévisions, c’est le développement et la dégénérescence psychologiques de l’héroïne, remarquablement campée par Albina Korzh, qui fait l’intérêt du film.

L’actrice ne tombe toutefois pas dans le piège du registre tragique. Ses yeux sont pleins d’une détermination à toute épreuve comme son personnage. C’est dans une séquence de viol collectif, où Oxana et ses camarades sont prises à parti par une bande d’hommes, que se révèle l’intensité de son jeu : alors qu’elle se fait asperger d’essence, ses lèvres sont serrées, son regard et son corps restent droits et, malgré la peur évidente, ne plient pas et continuent de lutter.

Copyright Diaphana Distribution

Voilà le véritable enjeu du film : la lutte intérieure plus que la lutte féministe. Deux combats entre lesquels le film peine à trouver l’équilibre.

Si les séquences de discussions politiques, de manifestations et d’actions coup de poing du collectif jalonnent le film, elles ne mettent pas véritablement en évidence l’impact physique et psychique que Femen a eu sur Oxana, bien que celle-ci finisse par déclarer à une journaliste parisienne : « J’ai donné ma vie pour Femen. »

Si les convictions féministes d’Oxana, et les risques qu’elle a pris en leur nom, ne sont pas à remettre en cause, son suicide tend à montrer que c’est bien plus le mouvement Femen qui lui a pris sa vie que le contraire.