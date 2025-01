Par amour - Élise Otzenberger - critique

Résumé : Sarah et Antoine sont au bord de la rupture, fragilisés par un quotidien surchargé, entre le travail et leurs deux enfants. Un jour, Simon, l’aîné, confie à sa mère entendre des voix. Si Antoine peine à prendre la mesure du problème, Sarah décide de soutenir son fils. Jusqu’où sera-t-elle prête à aller par amour ?

Critique : Après Lune de miel, une comédie douce-amère autobiographique qui faisait ressurgir les fantômes du passé, Élise Otzenberger continue à explorer les liens familiaux à travers cette nouvelle œuvre où s’entremêlent intimité et fantasmagorie.

Une mère se promène sur une plage avec ses deux enfants. Alors que le plus jeune doit satisfaire urgemment un besoin naturel, elle laisse l’aîné seul durant quelques minutes. À son retour, il a disparu. Elle a beau interroger les quelques passants rencontrés, personne n’a vu son fils. Le temps que l’imagination envisage mille possibilités entre noyade, fugue ou enlèvement, l’enfant réapparaît mais semble avoir été propulsé dans un monde impalpable, là où s’élèvent des voix venues d’ailleurs.

Copyright Tandem

À la croisée des chemins, le récit peut encore choisir entre le pragmatisme du polar ou l’onirisme du conte. En étudiant l’étrangeté du comportement d’un enfant fasciné par les mouvements de l’eau, la réalisatrice traite de l’amour maternel, du poids des responsabilités avec une douce folie qui séduira autant qu’elle troublera.

Antoine (Arthur Igual) et Sarah (Cécile de France) viennent de quitter Paris dans l’espoir de construire une nouvelle vie et surtout de donner une nouvelle chance à leur couple d’autant que Simon, leur fils aîné, vit de plus en plus leurs disputes constantes et les absences répétées de son père. Si dans un premier temps Sarah s’interroge sur la santé mentale de son fils, elle décide d’emprunter la voie de la complicité, laissant de côté un mari choqué par ce rejet des injonctions sociales, tout en s’autorisant la jouissance d’un anticonformisme auquel elle n’aurait jamais imaginé pouvoir accéder.

Copyright Tandem

La mise en scène, soutenue par une musique angoissante, se gorge d’éléments surnaturels, spécifiquement liés à l’eau, de la boîte à lettre qui déverse son trop-plein aux miroitements dans la baignoire en passant par l’inondation de l’appartement et les scènes nocturnes sous une pluie battante. Une manière d’installer une irrationalité si envahissante qu’elle gomme, en partie, l’intention initiale de montrer la libération d’une femme débarrassée du carcan et des exigences d’une société sans fantaisie. Pourtant, Cécile de France trouve là l’un de ses plus beaux rôles sous les traits de cette mère imparfaite mais attachante par sa volonté de remuer les esprits et les habitudes pour accéder au bonheur de ses enfants. Parfaitement entourée de ses deux jeunes compagnons de jeu (Navid et Darius Zarrabian) à la spontanéité rafraîchissante, elle suscite une empathie certaine et n’aura aucun mal à gagner le cœur de bon nombre de mères de famille, même si le chemin pour arriver jusqu’à elle est tortueux.

Par amour peut être vu comme une fable organique non dépourvue de poésie mais aussi comme une envolée délirante outrageusement chimérique. À chacun de choisir !