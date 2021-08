Paris est toujours Paris - la critique du film

Résumé : À l’occasion d’un match de la "squadra azzura", un groupe d’italiens débarquent à Paris. Leurs chemins se séparent à la descente du train.

Critique : Le deuxième long-métrage de Luciano Emmer (Camilla) s’inscrit dans la continuité du merveilleux Domenica d’agosto, réalisé l’année précédente, et dont une partie de l’équipe se retrouve ici : Sergio Amidei au scénario, Roman Vlad à la musique, et, du côté des acteurs, Ave Ninchi, Marcello Mastroianni, Franco Interlenghi. Mais on retrouve surtout la construction chorale faisant se croiser plusieurs récits sur un laps de temps bref.

En effet, tout se passe en vingt-quatre heures, entre l’arrivée d’un train Gare de Lyon et le départ d’un autre qui ramènera en Italie le groupe de supporters venus assister à un match de foot dont nous ne verrons presque rien et auquel seuls deux d’entre eux assisteront (de justesse).

Car ce bref séjour à Paris, ville de tous les fantasmes, va plus ou moins faire tourner la tête à ces braves gens sortis de leur train-train quotidien. Ils découvriront vite l’envers du décor et seul le jeune Franco (Interlenghi) échappera à la désillusion. A peine débarqué il a le coup de foudre pour la ravissante marchande de journaux à qui il veut acheter un plan de la capitale et ne la quittera plus, faisant avec elle un tour en bateau-mouche ou assistant à un spectacle d’Yves Montand.

Pour les autres l’expérience sera plus amère, surtout pour l’honorable père de famille joué par Aldo Fabrizzi. Entraîné par le Baron, un vieil ami ayant soi-disant fait fortune sur place, à faire la tournée des lieux de plaisirs, il ira de déconvenue en déconvenue, atterrissant même au poste de police, et découvrira au petit matin l’hôtel meublé sordide où habite son guide qui, en réalité, survit difficilement en faisant l’homme bouteille dans la rue.

Mais toutes les mésaventures des uns et des autres sont contées avec une réjouissante verve comique et surtout un admirable sens de l’observation. Et si le Paris des touristes est expédié en quelques plans ironiques, la vraie ville est filmée avec un regard de documentariste amoureux que magnifie la superbe photo d’Henri Alekan (excusez du peu !) et que la distance temporelle rend encore plus précieux (on pouvait encore voir dans les rues de la capitale, en 1950, des charrettes tirées par des chevaux).

Quant au concert d’Yves Montand et au tour des boîtes de nuit, de Saint-Germain ou Montmartre, ils font de ce film un témoignage d’époque inestimable.

Sans doute y a-t-il plus de spontanéité dans Domenica d’agosto ou dans Le ragazze di Piazza di Spagna, le film suivant, que dans cette coproduction qui s’appuie un peu trop sur des recettes éprouvées et des performances d’acteurs (trop) bien rodées. Il faut dire aussi que le doublage n’est pas toujours heureux, notamment quand des Parisiens s’expriment en français avec un accent italien (c’est certainement bien pire dans la version française !)

Mais bien des détails surprennent par une justesse et un réalisme qui font éclater le cadre de la (sympathique) comédie di costume (de mœurs) attendue.

Et la touche Emmer, mélange de légèreté joyeuse et d’amertume discrète, est bien présente ici, rendant délectable et émouvante cette virée dans le Paris des rêves et de leur envers parfois cruel, annonçant par moment l’admirable La ragazza in vetrina - La fille dans la vitrine que le cinéaste tournera en 1961.