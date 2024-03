Paternel - Ronan Tronchot - critique

Résumé : Dans une petite ville du centre de la France, Simon est un prêtre dévoué à sa paroisse. Au cours d’une messe, Louise, qu’il n’avait pas revue depuis son séminaire, il y a des années, refait surface. Elle lui présente Aloé, enfant de onze ans, dont il est le père. Cette nouvelle va bouleverser son quotidien : peut-il être un bon prêtre pour ses fidèles, et un bon père pour son enfant ? Simon va tenter de convaincre les plus hautes instances de l’Église que sa vocation est compatible avec l’amour paternel.

Critique : Ronan Tronchot s’attèle avec Paternel à son premier long-métrage. Ayant baigné dans une éducation catholique et lui-même papa, il convient de saluer les intentions louables inhérentes à ce film audacieux :

– un riche travail documentaire pour ne pas être hors sujet a précédé et accompagné l’écriture scénaristique avec un véritable goût pour le contact humain et une connaissance des textes religieux ;

– le thème central de Paternel est un vrai jeu d’équilibriste entre la compatibilité souhaitée progressivement par Simon (formidable Grégory Gadebois taillé à merveille pour endosser le costume de prêtre) entre le fait d’être le père de ses fidèles et celui d’assumer son rôle de papa d’un enfant de onze ans qu’il découvre sur le tard (fruit d’une aventure passée qu’il a eu avec Louise incarnée par Géraldine Nakache irréprochable elle aussi en maman longtemps isolée avec ses forces et faiblesses) ;

– le choix d’une ville de province au charme bourgeois (Auxerre en l’occurrence) pour que le spectateur puisse mieux se retrouver ou se reconnaître, s’il est de confession catholique, dans l’intimité d’une paroisse qui pourrait être la sienne.

Anton Alluin , Géraldine Nakache, Grégory Gadebois © 2023 Les Films du Clan / Micro Climat Studios. Tous droits réservés.

Parmi les écueils que nous pourrions reprocher à ce premier long-métrage, nous en avons retenu deux qui méritent particulièrement d’être soulignés et ne manqueront pas de vous faire tiquer en tant que spectateur ;

– l’aspect téléfilm car Paternel peine à justifier sa présence en salles alors qu’une diffusion sur petit écran aurait été amplement et directement suffisante sans en amoindrir pour autant les interrogations religieuses et sociétales brûlantes d’actualité (l’IVG désormais inscrite dans notre Constitution ou encore le burn out sont abordés parallèlement au fil conducteur principal qu’est le dilemme de Simon) ;

– le long-métrage s’emmêle maladroitement parfois les pinceaux et le tableau en pâtit : certains événements (nous n’allons pas notamment spoiler la fin de Paternel) peinent à être crédibles ou sont trop prévisibles et érodent quelque peu le réalisme et le suspense que nous attendions de cette fiction se voulant ancrée tout autant dans notre temps en mouvement que dans l’intemporalité constatée du dogme.