Pelle le conquérant - la critique du film

Résumé : Au XIXème siècle, Lasse, un veuf déjà âgé (Max von Sydow) et son jeune fils Pelle (Pelle Hvenegaard) émigrent par bateau, comme d’autres suédois, vers le Danemark. Lasse espère trouver un travail et mettre son fils à l’abri du besoin. Au débarquement, bon nombre de fermiers ou de métayers font leur choix parmi les hommes pour les embaucher. Dans un premier temps, Lasse n’est pas retenu en raison de son âge avancé. Laissant son fils sur le quai, il va s’enivrer dans le premier estaminet venu. A sa sortie, bien que titubant, il est embauché par un métayer peu aimable (Erik Passke) qui les emmène tous les deux en cariole vers une ferme isolée.

Notre avis : C’est l’éveil à la vie d’un enfant intelligent et malin que nous conte ce film. Pendant plusieurs années, rythmées par le changement des saisons, on suit la dure vie de ses deux étrangers embauchés tous deux (le travail des enfants n’est pas un problème !) dans une ferme, où ils sont cantonnés aux travaux les plus durs auprès des vaches. Le métayer inflexible et injuste, flanqué d’un commis sadique, s’ingénie à les humilier non sans relent de xénophobie. Les patrons semblent indifférents à la vie de leurs ouvriers : lui (Axel Strobye) passe son temps à courir les jupons et elle (Astrid Villalme) s’enivre pour oublier : dans ce petit monde fermé, tout le monde est au courant de tout. Un des ouvriers, Erik (Björn Granath) prend le jeune Pelle en amitié et lui fait rêver de l’Amérique. Lasse cherche une femme à épouser parmi les ouvrières de la ferme, sans succès, car il est jugé trop vieux et Pelle intègre l’école, soumis aux railleries que les autres enfants réservent parfois aux étrangers.

Billie August adapte une célèbre saga romanesque de la littérature danoise de Martin Andersen Nexø, écrite entre 1906 et 1910, dans l’esprit des romans de Victor Hugo ou de Charles Dickens. L’histoire s’attache à la dure vie des petites gens d’autant plus malmenés quand ils sont immigrés. A cette époque, personne ne se gênait pour le leur reprocher : les petits chefs, l’instituteur, les autres enfants et même le pasteur !

Dommage que la réalisation soit si sage et finalement sans beaucoup de reliefs. Il y avait là matière à faire beaucoup mieux. Quand on sait que le danois Carl Theodor Dreyer, puis Roman Polanski ont un moment envisagé de l’adapter, on peut rêver au résultat que cela aurait pu donner, pour l’un comme pour l’autre !

Outre le scénario, l’interprétation est le meilleur atout de ce film fleuve. En premier lieu, le jeune Pelle Hvenegaard, qui découvre la dureté de la vie avec ses yeux étonnés et bien sûr Max von Sydow, d’abord acteur de prédilection d’Ingmar Bergman, avant de poursuivre une carrière internationale. Son personnage est désarmant de maladresse d’amour filial.

On peut tout de même s’étonner de la Palme d’Or que ce film, au bout du compte très académique, reçut au festival de Cannes 1988.