Petites coupures - Pascal Bonitzer - critique

Le 21 avril 2026
Le parcours erratique de ce journaliste en crise peine à convaincre, malgré une distribution de choix.
- Réalisateur : Pascal Bonitzer
- Acteurs : Daniel Auteuil, Emmanuelle Devos, Jean Yanne, Ludivine Sagnier, Catherine Mouchet, Kristin Scott Thomas, Dinara Droukarova, Alain Libolt, Pascale Bussières, Agathe Bonitzer, Louis-Do de Lencquesaing, Alice de Lencquesaing , Hanns Zischler, Jérémie Lippmann
- Genre : Comédie dramatique, Road movie
- Nationalité : Français
- Distributeur : Rezo Films
- Editeur vidéo : France Télévisions
- Durée : 1h35mn
- Date de sortie : 12 février 2003
- Festival : Festival de Berlin 2003
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Résumé : Gaëlle (Emmanuelle Devos) a l’intention de quitter Bruno (Daniel Auteuil), journaliste politique plutôt désorienté. Celui-ci, qui entretient une relation amoureuse avec la toute jeune Nathalie (Ludivine Sagnier), apprenant la décision de Gaëlle, s’entaille légèrement les doigts en guise de tentative de suicide ridicule.
Critique : Pascal Bonitzer, scénariste chevronné et jeune réalisateur à cette époque, peine à intéresser avec ce personnage en crise, peu sympathique, incertain et finalement bien peu respectueux des femmes de sa vie. Le scénario ne décolle guère davantage avec l’évocation de son métier de journaliste politique de gauche qui est aussi la plume d’un maire peu scrupuleux (Jean Yanne).
- Copyright Rezo Films/France 2 Cinéma/Rhône-Alpes Cinéma/Axiom Films
À la façon d’un road movie, le récit va suivre le parcours chaotique et plutôt improvisé et indolent de Bruno, qui va l’emmener dans les Alpes, où, au passage, la plupart des protagonistes sont particulièrement désagréables, voire hostiles !
Bruno, versatile, facilement mufle, va se venger du départ de Gaëlle sur Nathalie en rompant d’une manière on ne peut plus vile, pour s’enticher d’une bourgeoise dépressive (Kristin Scott-Thomas), mariée à un vieil homme malade (Hanss Zischler).
Bref, une histoire bien alambiquée et torturée, que la belle pléiade d’acteurs ne parvient pas à sauver. Et au final, un film qui ne délivre aucune morale : le passage à vide du personnage principal est peut-être aussi celui de son auteur, qui s’est montré et se montrera, bien heureusement, plus convaincant ailleurs.
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