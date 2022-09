Plan 75 - Chie Hayakawa - critique

Résumé : Dans un Japon du futur proche, le programme gouvernemental Plan 75 encourage les seniors à se faire euthanasier volontairement pour remédier à une société trop vieillissante. Une femme âgée dont les moyens de survie disparaissent, un vendeur pragmatique du Plan 75 et un jeune ouvrier philippin sont confrontés à des choix de vie et de mort.

Critique : Le "Plan 75" est une loi redoutable votée dans un Japon contemporain, qui consiste à proposer aux seniors de plus de soixante-quinze ans de pouvoir recourir à une forme de suicide assisté. Dans un monde capitaliste où le recours aux aides sociales demeure du champ de l’imaginaire, les personnes âgées sont reléguées quasiment au statut de vermines, les contenant dans une solitude immense et les obligeant à effectuer des petits boulots pour espérer survivre dans une société exigeante. Chie Hayakawa réalise un premier long-métrage justement récompensé à Cannes qui, derrière ses airs de fiction, parle d’un monde régi par une course incessante aux gains et à toujours plus de performances, où les plus vulnérables, en l’occurrence les personnes âgées et les immigrés, ne trouvent guère de place.

© 2022 Urban Factory. Tous droits réservés.

Film purement fictionnel ou vision macabre d’un futur possible ? C’est toute la problématique posée par la réalisatrice qui s’attache à suivre le portrait complémentaire de trois héros ordinaires : une vieille dame qui lutte pour s’en sortir ; une jeune Philippine qui n’a pas les moyens de soigner son fils et se retrouve dans cette machine à broyer la vie de seniors ; et un agent administratif chargé d’instruire les dossiers des candidats au suicide assisté, qui retrouve son oncle dans son propre service. Le regard de la cinéaste est tout autant emprunt de cynisme et de cruauté que d’empathie pour ses personnages. Elle scrute une société japonaise égoïste, qui compose avec des relents de charité et un capitalisme indifférent. Les personnes âgées se livrent à cette machine monstrueuse pour échapper à la violence d’un univers qui leur refuse la place et le souvenir qu’ils méritent, en dépit d’une certaine culture asiatique, normalement attachée aux anciens. Et il y a à l’opposé des jeunes gens qui ne parviennent pas à faire cohabiter leurs valeurs et le modèle que la société leur offre.

© 2022 Urban Factory. Tous droits réservés

Plan 75 est une œuvre aussi belle que dérangeante. Chie Hayakawa joue avec le rythme lent, sensible, propre à un certain cinéma japonais, et la violence directe et insupportable du terrifiant pacte social qui se joue sous les yeux du spectateur. La réalisatrice engage un corps-à-corps éthique entre les personnages qui se livrent malgré eux à une forme d’esclavagisme social, révélant le processus avec lequel certains êtres humains renoncent à leur liberté. Au-delà de la dimension philosophique voire psycho-sociale, la réalisatrice dépeint un Japon qui agonise, malgré de magnifiques scènes fleuries, si chères aux images d’Épinal du pays.

Plan 75 met en scène la comédienne Chieko Baishô, âgée de plus de quatre-vingt ans. La célèbre actrice japonaise illumine de sa présence tout le long-métrage. Le film semble presque écrit pour elle, la poussant à la fois à dénoncer dans ce rôle la condition des personnes âgées au Japon et à faire briller avec charisme, la manière dont nombre de seniors survivent aujourd’hui dans une incroyable dignité.