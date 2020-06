Podium - Yann Moix - critique

Résumé : Nom : Bernard Frédéric. Profession : Claude François. Car, oui, être Claude François n’est plus un jeu mais un métier. Bernard est un sosie qui chante et danse avec des Bernadettes du tonnerre. Son ambition est de remporter le concours de "La Nuit des Sosies", au grand dam de sa femme qui n’en peut plus...

Critique : Mise en scène par Yann Moix, auteur du roman éponyme, cette comédie populaire (genre noble) sur les aléas d’un Claude François de banlieue est une bonne surprise. Bombardé d’idées farfelues et de combats musicaux intenses (Claude François versus Julien Clerc), le résultat ne vire pas au pastiche cynique qui se moque ouvertement des sosies. Ne s’arrêtant pas à un simple constat sur ce phénomène fascinant, le film propose une réflexion sur le fanatisme, le fétichisme et souligne leurs limites. A travers le parcours de Bernard Frédéric, qui décide une dernière fois de ne pas ranger ses rêves de gosses au fond de son conformisme rampant, Moix montre un processus d’identification pervers dont les répercussions s’expriment au détriment de l’harmonie familiale. Le fait de choisir Claude François comme sosie n’est pas anodin : son image a produit toute une génération de sosies et d’imitateurs en même temps qu’elle véhicule des chansons familières qui ont marqué toutes les époques.

Benoît Poelvoorde, génial comme d’habitude, endosse l’habit du Clo-Clone et lui donne une dimension tout à la fois burlesque, pathétique et touchante. Dans un rôle secondaire d’azimuté lunaire, sosie de Polnareff, Jean-Paul Rouve joue les faire-valoir comiques en trimballant sa perruque et ses lunettes et assure dans le registre de la franche déconnade.

Visuellement clinquant (effets clipesques, couleurs fluo, split screen), le film ne cherche qu’à remplir son cahier des charges : faire le bonheur du spectateur sans le prendre pour un con. Rire de bon cœur n’étant pas si fréquent, on ne saurait trop vous recommander cette charmante petite comédie tonique et alerte pimentée d’une bande son enjouée et de situations drôlatiques, propre à dérider toutes les zygomatiques. Magnolia foreeeever !