Poil de carotte (1932) - Julien Duvivier - critique

Résumé : Monsieur Lepic (Harry Baur) écoute silencieusement son épouse (Catherine Fonteney) faire des reproches humiliants à la vieille bonne qu’elle menace de renvoyer. L’homme, qui semble se contenir, préfère mettre un chapeau, puis un autre, avant de quitter la maison sans un mot...

Critique : Julien Duvivier (1896-1967), qui pouvait se targuer d’une filmographie pléthorique, a toujours cité ce film comme étant son préféré. Fait rare, mais pas unique dans le cinéma : il réalisait là le remake de l’un de ses propres longs métrages au titre éponyme tourné à l’époque du muet (1925). Pour l’un, comme pour l’autre, il modifia sensiblement le roman de Jules Renard, tout en en respectant l’esprit. Il semblerait que les relations difficiles père/fils, thème qu’il développera à plusieurs reprises dans d’autres réalisations, soit l’une de raisons de son engouement pour cette histoire : le cinéaste, plutôt secret, n’a jamais vraiment expliqué son travail.

Le malheureux François, affublé d’un surnom dégradant qu’il doit à sa mère, n’est pas enthousiaste à l’idée de quitter le pensionnat pour rentrer chez lui pour les grandes vacances. Sur la toute dernière rédaction demandée par son professeur et ayant pour sujet la famille, il a écrit : "La famille, c’est la réunion sous le même toit de plusieurs personnes qui ne peuvent pas se sentir".

Le gamin, pourtant joyeux et enthousiaste, va devoir la retrouver cette famille : son père silencieux et comme absent, son grand frère et sa sœur, méchants et sournois, et surtout sa mère acariâtre, qui ne cesse de le rabrouer et le charger de toutes les corvées possibles, dont les autres sont toujours exonérés. François trouve ses seuls moments de bonheur quand il parcourt la campagne, et auprès d’Annette (Christiane Dor), la nouvelle bonne, jeune femme de nature généreuse.

Duvivier réussit aussi cette nouvelle version, aux qualités différentes, avec une mise en scène inventive et une interprétation sobre qui évite le piège du bavardage théâtral de beaucoup des premiers films du parlant (notamment pour un cinéaste ayant déjà une longue carrière dans le muet). Harry Baur, bourru et enfermé dans son monde, est impressionnant, tout autant que Catherine Fonteney, tout en raideur et méchanceté sadique. Quant au jeune Robert Lynen, il est craquant de naturel avec ses taches de rousseur et sa spontanéité : cet acteur prometteur tournera dans plusieurs films (dont quatre autres Duvivier) avant que sa carrière ne s’interrompe brutalement en 1942. Résistant à l’occupant, il sera arrêté par la Gestapo en 1943, emprisonné, puis fusillé en Alsace le 1er avril 1944. Il avait seulement vingt-trois ans.

Un très beau film sur l’enfance, à marquer d’une pierre blanche dans le patrimoine du cinéma français.