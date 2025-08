Poil de carotte (1925) - Julien Duvivier - critique

Résumé : Au collège, François Lepic (André Heuzé), surnommé "Poil de carotte", est soumis à une rédaction sur le thème de la famille. Son écrit ne va pas manquer de surprendre son professeur.

Critique : Arrivent les vacances, et les élèves retournent dans leur famille. "Poil de carotte" est l’un des rares à ne pas s’en réjouir. Chez lui, on ne l’appelle jamais pas son prénom. Seul ce sobriquet dédaigneux dû à ses cheveux roux et ses taches de rousseur lui est attribué. À l’arrivée, pas de baiser, ni d’accolade : le gamin est placé au bout de la table où il sera, sans raison valable, privé du melon qui était pourtant au menu.

Ernestine, sa sœur sournoise (Renée Jean), et son frère Félix (Fabien Haziza), plein de dédain, plus âgés que lui, sont les seuls à bénéficier de l’attention de leur mère (Charlotte Barbier-Krauss). Cette dernière ne fait que rabrouer son benjamin, en l’humiliant, le frappant à l’occasion, et en l’abreuvant de corvées dont les deux aînés sont totalement exonérés. Quant à Monsieur Lepic (Henry Krauss), qui n’adresse plus la parole à son épouse, il observe les mauvaises traitements infligés à son fils d’un air indifférent.

Julien Duvivier adapte le célèbre roman de Jules Renard (publié en 1894) pour ce film qui deviendra l’un de ses préférés. Il ira même jusqu’à en faire lui-même un remake parlant en 1932 (avec Harry Baur), et envisageait une troisième version qui ne verra jamais le jour. Pourtant, le réalisateur ne se sera que le troisième choix des producteurs après Jacques Feyder et Serge Nadedjine.

Le thème de l’incommunicabilité entre père et fils sera récurrent dans l’œuvre du cinéaste. Même si le comportement insupportable de Mme Lepic est central dans le récit, ce sont bien les non-relations entre M. Lepic et François qui retiennent particulièrement l’attention. On sent que le père, tellement obnubilé par la haine qu’il voue à sa femme, est totalement aveuglé sur le terrible sort de l’enfant.

Le cinéaste a pris quelques libertés avec le roman : l’action est transposée du Morvan aux Alpes, pour accentuer le contraste entre la beauté du paysage et la noirceur des personnages, et il a ajouté le personnage de la chanteuse de cabaret, Maria (Suzanne Talba), qui cherche à profiter de la naïveté de Félix Lepic, fils de bourgeois et noceur, en qui elle voit le pigeon idéal.

Poil de carotte, version muette, reste une belle réussite, et annonce bien la noirceur des personnages qui traversera bon nombre des réalisations du cinéaste.

Outre le propre remake de Julien Duvivier en 1932, il y aura d’autres adaptations du roman : celle de Paul Mesnier en 1952 avec Raymond Souplex, une autre d’Henri Graziani en 1973 avec Philippe Noiret et son épouse Monique Chaumette (M. et Mme Lepic), ou encore un téléfilm réalisé et interprété par Richard Bohringer en 2003.