Pompei, sotto le nuvole - Gianfranco Rosi - critique

Résumé : Pompéi, Naples, le Vésuve. Des vies sous la menace du volcan : archéologues, pompiers, éducateurs, marins, photographes… La terre tremble et le passé infuse dans le présent de tous. En donnant voix aux habitants, le film compose un portrait inédit de la ville, comme une machine à voyager dans le temps.

Critique : Gianfranco Rosi (aucun lien de parenté avec le réalisateur de Cadavres exquis) est devenu le spécialiste d’un certain cinéma documentaire à la fois poétique et engagé, cherchant à éveiller les consciences et à susciter la réflexion en passant par une démarche contemplative, ce qui peut paraître paradoxal, mais qu’il s’efforce de faire avec conviction. Le cinéaste a déjà remporté des récompenses prestigieuses, à savoir le Lion d’or à Venise 2013 pour Sacro GRA (peut-être la moins ouvertement politique de ses œuvres) et l’Ours d’or à la Berlinale 2016 avec Fuocoammare, par-delà Lampedusa (sur le drame des migrants). Prix spécial du Jury à Venise 2025 où il a été présenté en ouverture, Pompei, sotto le nuvole se déroule à Naples et dans diverses communes voisines dont Pompei. Le documentaire brosse le portrait éclaté d’une cité mythique, en filmant les professionnels du site archéologique (archéologues, gardiens…) mais aussi les habitants des alentours. Un montage impressionnant passe des vues sur le volcan aux fouilles historiques, en passant par un poste de commissariat recevant des appels de riverains, effrayés par des sons, qui craignent une éminente éruption du Vésuve ; ou encore une salle de cinéma dans laquelle sont projetés des films en rapport avec le site, tel le sublime Voyage en Italie de Rossellini.

Le long métrage est peu instructif sur le plan historique et les spectateurs passionnés par le mythe Pompei n’apprendront que de rares informations, mais l’essentiel n’est pas là : on se doute qu’il ne s’agit pas d’un énième volet de Connaissances du monde… Le cinéaste imbrique passé et présent pour cerner le mystère d’un lieu à la fois proche et déconnecté du vécu de la population locale, soumise à d’autres enjeux. Le réalisateur précise ainsi dans le dossier de presse : « Naples et le territoire du Vésuve sont imprégnés d’histoires millénaires : peuples, éruptions, dominations. Cette histoire continue de vivre dans les tunnels souterrains, les musées, les bâtiments. Le film raconte des histoires et des vies quotidiennes dans un temps qui semble n’avoir rien d’ordinaire, comme l’actualité le prouve constamment. Sur une planète qui paraît de plus en plus réduite, la grande Histoire s’entrelace aux événements quotidiens des hommes et des femmes, générant angoisse, fragilité, mais aussi une nouvelle conscience. Le présent fait irruption partout : dans une ville portuaire, par exemple, on croise des flux de personnes et de marchandises, des événements proches et lointains qui s’entrelacent. Guerres, exploitation, conflits passés et présents : filmer le présent, c’est accepter d’être interpellé par tout cela. »

D’où des allusions dans le film à la guerre en Ukraine ou aux violences conjugales contre les femmes, qui peuvent a priori paraître hors sujet, mais s’inscrivent avec cohérence dans le dispositif. Formellement, le film est sublime, d’un beau noir et blanc élaboré, et doit aussi beaucoup à des collaborateurs artistiques dont Daniel Blumberg (Oscar 2025 de la meilleure musique originale pour The Brutalist). Il est également permis de rester extérieur à un exercice de style que l’on peut juger froid et trop distancié, et d’une durée excessive à notre sens (mais qui se mérite en même temps). Pompei, sotto le nuvole est donc recommandable mais nécessitera une disponibilité totale du spectateur.