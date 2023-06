Pornomelancolia - Manuel Abramovitch - critique

Résumé : Quand il ne travaille pas à l’usine, Lalo est un sex-influenceur mexicain qui se met en scène nu pour ses milliers de followers. Suite à un casting, il devient acteur porno en jouant Emiliano Zapata dans un film sur la révolution. Mais dans la réalité, Lalo semble vivre dans une mélancolie constante.

Critique : C’est un homme qui regarde l’agitation du monde et puis, soudain, tétanisé par la vacuité des choses, éclate en sanglots. L’existence de Lalo, quand il ne travaille pas dans la manufacture ennuyeuse, est totalement tournée vers la recherche de relations sexuelles avec des hommes ou la diffusion de contenus érotiques sur son téléphone. Il s’engage alors dans l’industrie pornographique, encouragé par son salaire de misère et la mélancolie quotidienne qui l’accable. Il vit seul, sans famille, et la plongée dans l’univers de la pornographie gay semble constituer une aubaine pour son existence.

Copyright Épicentre Films

En dépit du sujet, Pornomelancolia ne verse jamais dans le voyeurisme ou la vulgarité. Le film ne tait pas pour autant l’érotisme d’un tel sujet mais en réalité, cela ne constitue pas l’enjeu essentiel du récit. L’objectif de Manuel Abramovitch est de raconter la vie d’un homme dont le seul amusement demeure la sexualité, au risque de l’addiction, et de la mise en danger de sa santé physique et psychologique. Le comédien principal, Brandon Ley, occupe en permanence l’écran. La caméra le saisit au plus près du regard, captant chaque geste, chaque remuement de paupière comme un signe même infime de bonheur. Le metteur en scène insère même des photographies anciennes de son passé, comme si l’enfant qu’il a été contrastait avec l’adulte qu’il est devenu.

Copyright Épicentre Films

Pornomelancolia est le portrait d’un homme dans un pays, le Mexique, qui peine à trouver une place et un statut durables pour ses citoyens. L’image joue subtilement avec les flous, concentrant toute son énergie sur le protagoniste qui ne parvient pas quitter le visage mélancolique qui est le sien. Plus largement, le long-métrage témoigne de l’univers de la pornographie masculine, vécue pour certains comédiens comme la chance d’accéder au rêve américain ou européen. L’action est rare, l’important étant d’appréhender la psychologie secrète et feutrée de Lalo qui se découvre un talent caché pour le théâtre. La question n’est pas le désir, l’enjeu est de trouver un sens à la vie. Évidemment, la prostitution n’est jamais loin avec ses abus, la drogue, mais aussi le plaisir de gagner de l’argent facilement en se donnant à des hommes fortunés.

Copyright Épicentre Films

Il ne faut pas chercher dans cette œuvre une quelconque recherche d’excitation érotique. Manuel Abramovitch aborde de façon quasi anthropologique, voire même poétique, l’univers de la pornographie avec des performers sexuels en quête de reconnaissance et de bonheur, et tous les trucages de fabrication qui peuvent échapper aux amateurs du genre. La plupart des scènes de tournage regardent les acteurs réciter des textes, avant de s’adonner à un rapport sexuel. C’est peu dire de la volonté du réalisateur d’humaniser ces vendeurs de sexualité et de transformer cette expériences de vie en des récits initiatiques où les personnages font advenir leur personnalité propre. On pourra toutefois reprocher l’aspect un peu répétitif ou bavard des scènes où l’on peine à percevoir les intentions du réalisateur.