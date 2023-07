Portier de nuit - Liliana Cavani - critique

Résumé : Vienne, 1957. Max travaille comme portier de nuit dans un grand hôtel. Un jour débarque Lucia, en voyage avec son mari chef d’orchestre. Lorsque leurs regards se croisent, les souvenirs remontent immédiatement à la surface : ancien officier SS, Max a entretenu avec Lucia une relation sadomasochiste alors qu’elle était prisonnière dans un camp de concentration. Entre l’ancien bourreau et sa victime, la passion va bientôt ressurgir…

Critique : Moins célébrée que sa compatriote Lina Wertmüller, Liliana Cavani est une réalisatrice importante du cinéma italien des années 1970 et 80, à qui l’on doit notamment Les cannibales (1969, d’après Sophocle), Au-delà du bien et du mal (1977, sur Nietzsche) et La peau (1981, d’après Malaparte). Coécrit avec Italo Moscati, d’après une histoire de Cavani, Barbara Alberti et Amadeo Pagani, le scénario de Portier de nuit propose un récit sulfureux, qui choqua certains, à une période de l’histoire du cinéma pourtant riche en films à scandales, du Dernier tango à Paris à L’empire des sens. Ancien officier nazi ayant commis des exactions dans un camp de concentration, Max est désormais réceptionniste dans un hôtel de luxe à Vienne, en attente d’un procès qui devrait le blanchir, faute de témoin survivant. L’hôtel est le repaire d’autres hommes ayant connu le même passé, et nostalgiques du IIIe Reich. Le hasard fait que Lucia et son époux, chef d’orchestre en tournée, séjournent dans cet hôtel. Les souvenirs de Max et Lucia sont alors ravivés : la jeune femme est cette ancienne déportée avec laquelle Max avait entretenu une relation sexuelle et sadomasochiste. Et plus de dix ans après les faits, l’ex-prisonnière et l’ex-bourreau comptent bien remettre cela…

D’aucuns ont reproché à Portier de nuit un synopsis jugé malsain, associant nazisme et érotisme, et anticipant selon eux la vague de produits commerciaux désignés sous le terme de nazisploitation. Cavani aurait même été coupable de promouvoir une esthétique fasciste, amplifiée par la musique classique accompagnant la mémoire ou les ébats des deux protagonistes. Avec le recul, ces critiques semblent peu fondées, même si l’on peut comprendre le malaise de certains spectateurs. Cinéaste de gauche ayant réalisé des documentaires sur l’Allemagne nazie ou le maréchal Pétain, Liliana Cavani ne saurait être suspectée de sympathies d’extrême droite, et son art n’a rien à voir avec les ambiguïtés morales et plastiques d’une Leni Riefenstahl fascinée par le culte du corps. On peut dire que Portier de nuit traite d’un cas radical de syndrome de Stockhom et constitue un portrait étonnant de deux détraqués, la réalisatrice ne se situant pas dans le registre du réalisme historique et psychologique. La structure en flashback, importante dans la première partie du film, n’édulcore pourtant pas les horreurs des camps, sans pour autant être complaisante ou susciter le voyeurisme.

Et lorsque les deux protagonistes se retrouvent reclus dans un appartement, cernés par des hommes de main cherchant à les éliminer, le métrage prend une tournure policière kafkaïenne qui n’est pas sans évoquer le Bertolucci du Conformiste. Les deux stars contribuent fortement à la réussite du film. Dirk Bogarde n’avait pas effrayé autant depuis The Servant, quand Charlotte Rampling est sublimement perturbée, comme elle le sera dans La chair de l’orchidée ou Max mon amour. On regrettera juste l’usage généralisée de la langue anglaise, problématique compte tenu de la nationalité des personnages ou des acteurs. Cela permet d’apprécier en partie seulement le talent de Gabriele Ferzetti et Philippe Leroy en nazis revanchards, ou de l’ex-star Isa Miranda, étonnante en vieille aristocrate amatrice d’hommes jeunes, et au passé louche. Portier de nuit ressort en salle le 26 août 2023 à l’initiative du distributeur Carlotta qui propose une rétrospective en sept films, « Redécouvertes et raretés du cinéma italien ».