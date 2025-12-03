Pour l’éternité - David Freyne - Fiche film

Le 23 avril 2026
- Réalisateur : David Freyne
- Acteurs : Betty Buckley, Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner, Da’vine Joy Randolph, John Early, Olga Merediz, Panta Mosleh
- Genre : Comédie, Romance, Comédie romantique
- Nationalité : Américain
- Distributeur : Metropolitan FilmExport
- Durée : 1h54mn
- Titre original : Eternity
- Date de sortie : 3 décembre 2025
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Résumé : Dans un au-delà où chaque âme dispose d’une semaine pour choisir où et avec qui passer l’éternité, Joan doit affronter un choix impossible : rester auprès de l’homme avec qui elle a partagé toute sa vie, ou retrouver son premier amour, disparu très jeune, et qui l’attend depuis toujours... Et vous, que choisiriez-vous ?
- Copyright Metropolitan FilmExport
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