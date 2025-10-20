Pour toi, j’ai tué - Robert Siodmak - critique

Résumé : Steve Thompson (Burt Lancaster) retrouve secrètement Anna (Yvonne De Carlo) sur un parking. Elle lui promet que désormais tout se passera bien.

Critique : Ce film noir, modèle du genre, est aussi un habile enchevêtrement de flash-back qui vont reconstituer le destin du couple maudit que forme Steve et Anna.

Passé le préambule énigmatique, on retrouve le jeune homme de retour à Los Angeles, où il s’était éclipsé pendant deux ans après sa rupture avec Anna. Il est sûr de l’avoir oublié mais, poussé par une force qui le dépasse, il ne mettra pas longtemps à se rendre dans le bar où ils se sont rencontrés. Seulement, la belle inconstante est désormais mariée avec Slim Dundee (Dan Duryea), un petit caïd local, et ils fréquentent toujours le lieu.

Par jalousie, Steve va profiter de son métier de convoyeur de fonds pour monter un subtil guet-apens à Slim et son équipe.

Robert Siodmak est né aux États-Unis, mais s’est exilé très jeune avec ses parents en Allemagne dont ils étaient originaires. Adulte, il va vite se distinguer dans le monde du cinéma, avant de quitter de nouveau ce pays pour la France où il réalisera une petite dizaine de films, des comédies pour la plupart. Il va ensuite partir pour Hollywood au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Il s’y s’illustrera dans différents genres, et particulièrement dans le film noir notamment avec Les tueurs (The Killers, 1946) avec déjà Burt Lancaster et Ava Gardner, et ce film-ci, deux bijoux du genre, concis, secs et malins.

On peut juste regretter l’interprétation d’Yvonne De Carlo, "faible" femme fatale qui n’égale pas les prestations de ses collègues masculins : L’armoire à glace au cœur tendre Burt Lancaster et Dan Duryea, prototype idéal du mauvais garçon, et ce jusqu’à la dernière image !

Robert Siodmak finira sa carrière principalement en Europe. Il y tournera notamment Katia en 1959, avec Curt Jürgens et Romy Schneider, encore "abonnée" aux rôles de princesse.